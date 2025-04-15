台中刷手機就可搭公車！超過2萬人綁定市民專屬乘車碼

台中市推動智慧交通服務，全市1300多輛公車已完成行動支付驗票機安裝，民眾搭乘公車時除可選擇電子票證外，也可使用行動支付付款。台中市長盧秀燕今在市政會議表示，台中交通智慧化升級，增加手機服務，不用帶卡就可完成交通服務，「一機在手，方便無窮」，並要求相關局處加強宣導。

「台中公車」APP升級為「台中Go」，還新增乘車碼功能。台中市長盧秀燕說，市民專屬乘車碼自3月21日推出，「台中Go」會員即快速飆升到3萬人，已有超過2萬3000人完成乘車碼綁定，「台中Go」使用率持續攀高，要求交通局與數位局加強宣傳，並提出獎勵誘因提升使用率。

交通局長葉昭甫表示，民眾出門早已智慧手機不離身，為方便民眾運用手機行動支付，從111年起編列預算補助市區客運業者裝設具QR-Code掃碼功能的行動支付驗票設備，去年則是擴大路線範圍及應用，公車已全面完成行動支付驗票機安裝，可使用悠遊付、一卡通 MONEY與ICASH PAY的QR-code乘車碼功能，提供民眾更多元的行動支付乘車選項。