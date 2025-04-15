彰化市彰南路夜間施工 將管制交通4天

公路局中區養護工程分局彰化工務段4月14日至17日一連4天將進行台14線彰南路道路改善工程，每天晚間9點至隔天清晨6點進行分段施工，將實施交通管制，由於該路段有不少往返於中彰投民眾，應配合管制措施，或改道通行。

為提升彰化市省道台14線彰南路道路服務品質，將於4月14日至17日，一連4天的每天晚間9點至隔天清晨6點，針對1200公尺長路段實施車道分階段施工，屆時將實施交通管制，採調撥車道行駛或替代道路通行。

彰化工務段指出，分段施工長度約1200公尺，14日封閉彰南路0K+800到1K+200東向車道（順樁側），彰南路路段於西向車道採調撥車道方式行駛，用路人也可改行駛台1線中山路至台1丙線金馬聯絡道路口右轉，再於彰南路2段1巷路口右轉，直行後左轉駛回台14線彰南路。

15至17日則封閉彰南路1K+200至~0K+000西向車道（逆樁側），屆時彰南路於東向車道採調撥車道方式行駛，用路人也可改行駛彰南路至彰南路2段1巷路口右轉，再於台1丙金馬聯絡道路口左轉，直行後左轉駛回台1線中山路。

施工期間請用路人依現場指揮人員指引切入調撥車道或替代道路行駛，遇雨天將順延施工。