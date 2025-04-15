綠美圖遭疑文化空殼 盧秀燕：大家拭目以待

台中市指標建設綠美圖，台中第一家市立美術館結合市圖書館，預定今年底開幕。圖／文化局提供 台中指標「綠美圖」預定12月開幕，綠議員質疑「文化局多有隱瞞」，包括開幕日期、展出藝術家及取消公共藝術裝置都未說明；藍議員憂首展「曲高和寡」，市長盧秀燕說，將有百大藝術家展，最珍貴的是「都活的！」請拭目以待！

台中市重大文化建設「綠美圖」公共藝術設置案自去年底爆發爭議，至今仍未平息。原獲評選第一名的作品「逐光聖殿」遭建築團隊SANAA以「重量與體積恐影響樓板結構與通透性」為由反對，最終被撤銷，後續第二、三名提案也撤銷。

文化局昨向議會專案報告綠美圖規畫案，民進黨議員黃守達說，綠美圖公共藝術規畫傳出紛擾，室內A案與戶外景觀區5500萬預算龐大，目前都進入鑑價的第一順位、第二與三順位提案都被撤銷，質疑專案報告看不到隻字片語。

議員王立任指出，市府主動邀藝術團隊提案又全數撤除，踐踏專業，顯示文化治理失能，誰還願相信制度？他要求市府檢討改進，否則綠美圖恐成「文化空殼」。

文化局長陳佳君說，綠美圖公共藝術A、B、Ｃ案目前都因實質有困難，尤其A案三個團隊鑑價都未通過，所以取消原本的公共藝術設置計畫書，將重新規畫。

議員張芬郁表示，「綠美圖」籌畫多年，投入大量資源時間，但包括開幕日期、邀請的表演團隊、展出藝術家和已取消的公共藝術裝置都未說明，她說，文化局提到辦了幾件開館暖身大展與研究案，但多數市民陌生，無法讓外界更認識綠美圖。

國民黨議員李中、陳成添說，從目前規畫來看，綠美圖路線是曲高和寡，市民盼了40年的綠美圖，首展就該一炮而紅，但令人憂心，議員建議多參考知名場館作法，別讓市民失望。

市長盧秀燕說，綠美圖的一級珍藏值得期待，會展出最精華作品；加上百大藝術家作品展「都是活的」彌足珍貴，盧市長說：請大家拭目以待！