中市發行公債綠批「散財女王」 市長盧秀燕：年降利息4千萬元

台中市政府計畫今年首次發行200億元公債，民進黨議員質疑，透明度嚴重不足，促議會凍結公債發行計畫；國民黨議員籲市府，應考慮以永續債籌資建設，分散財務風險。市長盧秀燕強調，以公債降舊債利息，每年省4000萬。

民進黨議員陳淑華指盧秀燕是「賣地女王」，更成「散財女王」，重大建設一再延宕，甚至常以變更設計理由，增加預算，她上任至今年，累計增加歲入高達2411億，卻僅減債185億。議員陳俞融指出，盧只會自誇台中財政改善，現又要發行公債，但台中市人均負債達2.97萬元，六都第二高。

議員林德宇質疑，市府發行永續債應讓建設留後代，不支持為放煙火或撒幣式的活動而舉債，不能債留子孫。議員林祈烽籲，應先凍結尚未周延的公債發行計畫，待市府補足資料後再行討論。議員何文海質疑，盧標售這麼多土地結果未還債，竟還要成為台中市首位發行公債的市長，應評估是否發行公債。

民進黨砲火隆隆，國民黨多位議員力挺市府，議員黃佳恬、邱愛珊、陳文政肯定台中財政，贊成發行公債。

議員楊大鋐指出，市民關切社會住宅與捷運重大建設，市府應以永續債券籌資，分散財務風險。議員黃馨慧說，美國關稅壓力，市府應留意發行公債最佳時機。

盧秀燕強調，這次發公債不是欠新債，是將跟銀行借的貸款改為發行公債，沒增加新債務，而是少付利息，每年可省4千萬，市府財務紀律，人均負債改善中，已朝六都第4名邁進。

盧秀燕說，市府積極盤點自有資產，辦理市地標售，不僅成功籌措建設經費，更未列入舉債總額，符合財政紀律。