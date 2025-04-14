快訊

凱蒂佩芮「飛上太空」！僅10分鐘就落地 驚人費用曝光

數十惡煞闖北市車行砸場擄人 傳有關竹聯幫靜安會…警偵辦中

聽新聞
0:00 / 0:00

中市發行公債綠批「散財女王」 市長盧秀燕：年降利息4千萬元

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，市府發行公債是為了少繳利息，一年可省4000萬元。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕說，市府發行公債是為了少繳利息，一年可省4000萬元。記者陳秋雲/攝影

台中市政府計畫今年首次發行200億元公債，民進黨議員質疑，透明度嚴重不足，促議會凍結公債發行計畫；國民黨議員籲市府，應考慮以永續債籌資建設，分散財務風險。市長盧秀燕強調，以公債降舊債利息，每年省4000萬。

民進黨議員陳淑華指盧秀燕是「賣地女王」，更成「散財女王」，重大建設一再延宕，甚至常以變更設計理由，增加預算，她上任至今年，累計增加歲入高達2411億，卻僅減債185億。議員陳俞融指出，盧只會自誇台中財政改善，現又要發行公債，但台中市人均負債達2.97萬元，六都第二高。

議員林德宇質疑，市府發行永續債應讓建設留後代，不支持為放煙火或撒幣式的活動而舉債，不能債留子孫。議員林祈烽籲，應先凍結尚未周延的公債發行計畫，待市府補足資料後再行討論。議員何文海質疑，盧標售這麼多土地結果未還債，竟還要成為台中市首位發行公債的市長，應評估是否發行公債。

民進黨砲火隆隆，國民黨多位議員力挺市府，議員黃佳恬、邱愛珊、陳文政肯定台中財政，贊成發行公債。

議員楊大鋐指出，市民關切社會住宅與捷運重大建設，市府應以永續債券籌資，分散財務風險。議員黃馨慧說，美國關稅壓力，市府應留意發行公債最佳時機。

盧秀燕強調，這次發公債不是欠新債，是將跟銀行借的貸款改為發行公債，沒增加新債務，而是少付利息，每年可省4千萬，市府財務紀律，人均負債改善中，已朝六都第4名邁進。

盧秀燕說，市府積極盤點自有資產，辦理市地標售，不僅成功籌措建設經費，更未列入舉債總額，符合財政紀律。

盧秀燕 議員 財務

延伸閱讀

台中綠美圖成文化空殼？市長盧秀燕：百大藝術家作品都「活的」

台中大巨蛋在哪孵蛋？盧秀燕：交專業評估最快今年宣布

中火燃氣機組將上線 盧秀燕籲履行先蓋後拆承諾

美對等關稅 賴清德感謝盧秀燕：率先支持880億元預算

相關新聞

中市發行公債綠批「散財女王」 市長盧秀燕：年降利息4千萬元

台中市政府計畫今年首次發行200億元公債，民進黨議員質疑，透明度嚴重不足，促議會凍結公債發行計畫；國民黨議員籲市府，應考...

高鐵貫穿被迫拆廟 彰化80幼童踏查社頭龍天宮長知識

彰化縣社頭鄉80名學童和鄉幼幼童，今到朝興村龍天宮參加社頭鄉的鄉土文化踏查活動，導覽老師解說龍天宮歷史，問到主祀神明玄天...

台中豐原私畫紅線害人違停 警通報撤銷罰單改告發行為人

豐原一處住戶在路旁私劃紅線，害一名女車主收到罰單，豐原警方今天表示，已查明紅線是私繪，主動通報不合理工程改善，並將建請裁...

台中綠美圖成文化空殼？市長盧秀燕：百大藝術家作品都「活的」

台中指標大建設「綠美圖」今年12月中開幕，民進黨議員質疑「文化局多有隱瞞」開幕包括日期、表演團隊、展出藝術家和取消公共藝...

台中檢公布查緝環保犯罪成果 局長：偵查權介入有效

台中地檢署今公布「檢警環林聯合查緝環保犯罪小組」執行淨土專案的成果，環保局長陳宏益今肯定這項機制的建立，並認為查緝行動必...

大甲媽遶境彰化擺脫「格鬥賽」惡名 放鞭炮也減少

大甲媽遶境活動今年到彰化縣除了零星醉漢鬧事小衝突，在彰化縣警局動員全縣2558名警力，加上事先與宮廟溝通的前置作業，已連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。