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協助因應美國對等關稅衝擊 中市府：給予公協會參展補助

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
因應美國關稅衝擊，台中市副市長鄭照新今天表示，市府將以公協會為單位，編列預算，給予參展補助。圖／台中市政府提供
因應美國關稅衝擊，台中市副市長鄭照新今天表示，市府將以公協會為單位，編列預算，給予參展補助。圖／台中市政府提供

因應美國關稅衝擊，台中市副市長鄭照新今天表示，市府將以公協會為單位，編列預算，給予參展補助。因為，最了解產業需求的即是產業自身，由產業掌握方向盤，市府做為後盾，協助拓展市場。

立法院經濟委員會今天邀集經濟部、財政部及國家發展委員會官員到台中市政府考察，聽取地方產業界心聲，並與市政府及工廠協會代表共同研商支持方案，鄭照新在會中透露市府的協助方案。據了解，更多的內容後續還會由市長盧秀燕統一公布。

鄭照新在會中說，台中市產業界反映，對等關稅已產生三大類衝擊如退單、暫緩出貨及要求共同分擔關稅成本等。國際市場不確定性仍高，希望880億元補助方案儘速通過，地方政府也能提出相關配合措施，協助業者度過難關。

市府經發局上周起便持續搜集業界建言，歸結三項結論：一、中央與市府談判資訊透明化，提升產業掌握度及應變力；二、租稅抵減優惠措施簡化放寬，讓企業看得到、摸得到；三、強化人才培育及技術相關計畫；四、照顧勞工權益，維持產業穩定；五、加大對國內外參展活動補助，協助業者拓展市場。

立委楊瓊瓔說，美國關稅對以出口為導向的台中製造業帶來巨大衝擊，尤其台中是機械工業、工具機、手工具、自行車等產業的主要研發產地，許多業者都非常焦慮。今天的相關建言，與會的立法委員均表達高度重視，將請行政院相關部會審慎評估研擬方案，並與台中市政府攜手合作，協助業者降低關稅帶來的衝擊。

立法院副院長江啟臣說，會全力支持政府對外談判、對內紓困，希望政府有具體行動，也應保持資訊透明，確保業者得到完整資訊、了解談判結果，他也呼籲政府保持彈性，隨時滾動式調整。

立法院經濟委員會今天邀集經濟部、財政部及國家發展委員會官員到台中市政府考察，聽取地方產業界心聲。圖／台中市政府提供
立法院經濟委員會今天邀集經濟部、財政部及國家發展委員會官員到台中市政府考察，聽取地方產業界心聲。圖／台中市政府提供

台中市 美國 鄭照新

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