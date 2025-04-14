協助因應美國對等關稅衝擊 中市府：給予公協會參展補助

因應美國關稅衝擊，台中市副市長鄭照新今天表示，市府將以公協會為單位，編列預算，給予參展補助。因為，最了解產業需求的即是產業自身，由產業掌握方向盤，市府做為後盾，協助拓展市場。

立法院經濟委員會今天邀集經濟部、財政部及國家發展委員會官員到台中市政府考察，聽取地方產業界心聲，並與市政府及工廠協會代表共同研商支持方案，鄭照新在會中透露市府的協助方案。據了解，更多的內容後續還會由市長盧秀燕統一公布。

鄭照新在會中說，台中市產業界反映，對等關稅已產生三大類衝擊如退單、暫緩出貨及要求共同分擔關稅成本等。國際市場不確定性仍高，希望880億元補助方案儘速通過，地方政府也能提出相關配合措施，協助業者度過難關。

市府經發局上周起便持續搜集業界建言，歸結三項結論：一、中央與市府談判資訊透明化，提升產業掌握度及應變力；二、租稅抵減優惠措施簡化放寬，讓企業看得到、摸得到；三、強化人才培育及技術相關計畫；四、照顧勞工權益，維持產業穩定；五、加大對國內外參展活動補助，協助業者拓展市場。

立委楊瓊瓔說，美國關稅對以出口為導向的台中製造業帶來巨大衝擊，尤其台中是機械工業、工具機、手工具、自行車等產業的主要研發產地，許多業者都非常焦慮。今天的相關建言，與會的立法委員均表達高度重視，將請行政院相關部會審慎評估研擬方案，並與台中市政府攜手合作，協助業者降低關稅帶來的衝擊。