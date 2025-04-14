快訊

關稅震撼彈！新台幣逆勢狂升1.95角 成交量爆史上第6大

新北塭仔圳施工挖破瓦斯管 人員搶修現已止漏

大甲媽回鑾遶境彰化市區 清潔隊清出5260公斤垃圾

中央社／ 彰化14日電

大甲媽祖鑾轎11日回鑾行經彰化市區，彰化市清潔隊今天統計，共清出5260公斤垃圾及回收物，和去年相比增1000多公斤。有民眾說，遶境後街道很乾淨，感謝清潔隊員辛勞。

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動結束，大甲媽鑾轎11日回鑾行經彰化市區，因信徒太熱情，媽祖鑾轎直到12日凌晨才離開彰化市區，但也留下大量垃圾及鞭炮灰。

彰化市清潔隊今天發布新聞稿指出，媽祖鑾轎11日在彰化市區遶境時，清潔隊晚上出動50名隊員，跟隨媽祖鑾轎在市區大街小巷及宮廟，清掃民眾及宮廟留在街道的鞭炮灰及垃圾，共清掃垃圾量4210公斤、回收量1050公斤，合計5260公斤，和去年的4210公斤相比還增加約1000多公斤，清潔隊員直到隔天清晨6時才完成清理。

清潔隊表示，今年隨香民眾比去年多3倍，不過因落實資源回收宣導工作，街道上殘留鞭炮、垃圾量及資源回收量雖有增加，但以比例原則計算，增加的垃圾量不算多，可見民眾已有環保觀念。

多名民眾在彰化市清潔隊臉書（FACEBOOK）留言指出，原本以為媽祖遶境活動結束後，彰化市街道會很髒亂，沒想到早上一出門卻發現很乾淨，感謝辛苦的清潔隊員。

大甲媽祖 彰化 遶境

延伸閱讀

大甲媽遶境彰化擺脫「格鬥賽」惡名 放鞭炮也減少

影／大甲媽回鑾 酒後爭扶娘傘爆衝突…清水警即時制止2男法辦

影／大甲媽祖凌晨回鑾安座 80萬人恭迎也相約明年再見

大甲媽祖回鑾起衝突 大甲街頭二方人馬互嗆丟椅很火爆

相關新聞

高鐵貫穿被迫拆廟 彰化80幼童踏查社頭龍天宮長知識

彰化縣社頭鄉80名學童和鄉幼幼童，今到朝興村龍天宮參加社頭鄉的鄉土文化踏查活動，導覽老師解說龍天宮歷史，問到主祀神明玄天...

台中豐原私畫紅線害人違停 警通報撤銷罰單改告發行為人

豐原一處住戶在路旁私劃紅線，害一名女車主收到罰單，豐原警方今天表示，已查明紅線是私繪，主動通報不合理工程改善，並將建請裁...

台中綠美圖成文化空殼？市長盧秀燕：百大藝術家作品都「活的」

台中指標大建設「綠美圖」今年12月中開幕，民進黨議員質疑「文化局多有隱瞞」開幕包括日期、表演團隊、展出藝術家和取消公共藝...

台中檢公布查緝環保犯罪成果 局長：偵查權介入有效

台中地檢署今公布「檢警環林聯合查緝環保犯罪小組」執行淨土專案的成果，環保局長陳宏益今肯定這項機制的建立，並認為查緝行動必...

大甲媽遶境彰化擺脫「格鬥賽」惡名 放鞭炮也減少

大甲媽遶境活動今年到彰化縣除了零星醉漢鬧事小衝突，在彰化縣警局動員全縣2558名警力，加上事先與宮廟溝通的前置作業，已連...

彰化海空步道暴紅看完就走人 縣府攜手地方首推漁村聚落小旅行

彰化縣芳苑鄉海空步道爆紅，遊客看完就走人，對地方產業發展幫助不大，縣政府與芳苑鄉公所合作盤點芳苑漁村特色，推出縣內第一個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。