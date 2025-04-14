大甲媽回鑾遶境彰化市區 清潔隊清出5260公斤垃圾
大甲媽祖鑾轎11日回鑾行經彰化市區，彰化市清潔隊今天統計，共清出5260公斤垃圾及回收物，和去年相比增1000多公斤。有民眾說，遶境後街道很乾淨，感謝清潔隊員辛勞。
台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動結束，大甲媽鑾轎11日回鑾行經彰化市區，因信徒太熱情，媽祖鑾轎直到12日凌晨才離開彰化市區，但也留下大量垃圾及鞭炮灰。
彰化市清潔隊今天發布新聞稿指出，媽祖鑾轎11日在彰化市區遶境時，清潔隊晚上出動50名隊員，跟隨媽祖鑾轎在市區大街小巷及宮廟，清掃民眾及宮廟留在街道的鞭炮灰及垃圾，共清掃垃圾量4210公斤、回收量1050公斤，合計5260公斤，和去年的4210公斤相比還增加約1000多公斤，清潔隊員直到隔天清晨6時才完成清理。
清潔隊表示，今年隨香民眾比去年多3倍，不過因落實資源回收宣導工作，街道上殘留鞭炮、垃圾量及資源回收量雖有增加，但以比例原則計算，增加的垃圾量不算多，可見民眾已有環保觀念。
多名民眾在彰化市清潔隊臉書（FACEBOOK）留言指出，原本以為媽祖遶境活動結束後，彰化市街道會很髒亂，沒想到早上一出門卻發現很乾淨，感謝辛苦的清潔隊員。
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