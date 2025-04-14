高鐵貫穿被迫拆廟 彰化80幼童踏查社頭龍天宮長知識

彰化縣社頭鄉80名學童和鄉幼幼童，今到朝興村龍天宮參加社頭鄉的鄉土文化踏查活動，導覽老師解說龍天宮歷史，問到主祀神明玄天上帝面前3神尊是誰，小朋友只答出1尊哪吒，其餘兩尊非祂兄弟，聽完解說後恍然大悟，帶著滿滿宗教知識返校。

導覽解說員說，龍天宮在日台治時期因施行部落教化，朝興村民從松柏嶺受天宮迎請而來的玄天上帝安座，取名龍天宮，2000年因高鐵貫穿被迫拆遷，時任彰化縣議會副議長的蕭景田拆除祖厝，捐地200坪重建龍天宮迄今。

社頭鄉公所邀請朝興國小、舊社國小及鄉立幼兒園的80名師生，今到朝興村龍天宮進行鄉土文化踏查，朝興國小7名學童表演韓風舞蹈「冰淇淋女孩」給玄天上帝觀賞，為文化踏查揭開序幕。

鄉長蕭浚二表示，鄉公鄉推廣行銷社頭鄉觀光，結合學校舉辦大自然體驗，小朋友到清水岩寺、獨角仙昆蟲館、社頭鄉幼保中心等地參觀，因宮廟文化也是鄉政及推動觀光的重要一環，鄉公所今結合在地學校師生到龍天宮參加學童鄉土文化踏查活動，讓學童認識家鄉文化，也希望能傳揚鄉內宗教宮廟文化。