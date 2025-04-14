台中豐原私畫紅線害人違規停車 警通報撤銷罰單改告發屋主

豐原一處住戶在路旁私劃紅線，害一名女車主收到罰單，豐原警方今天表示，已查明紅線是私繪，主動通報不合理工程改善，並將建請裁決處撤銷罰單。

豐原警分局說明，此事經豐原區公所確認私繪紅線，警方已主動通報不合理工程改善，區公所近期將辦理現地會勘，罰單部分，將建請裁決處撤銷該罰單。

台中市一名女子今年2月到豐原區訪友，轎車停在路邊，她開車時發現被警方開逕行舉發單，她仔細查看發現該段紅線有異，向區公所查詢才發現是有人私自劃線，開罰單的警察也不知情。

警方表示，會詳加調查，查明私劃紅線的違規行為人，製單舉發，依道路交通管理處罰條例第82條第1項第7款規定，私繪道路交通標線行為，可處罰行為人1200元至2400元罰鍰。

警方呼籲，民眾若有發現上述行為，請協助撥打1999或逕向當地警察機關提出檢舉，以利即時查處。