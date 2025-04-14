台中綠美圖成文化空殼？市長盧秀燕：百大藝術家作品都「活的」

台中指標大建設「綠美圖」今年12月中開幕，民進黨議員質疑「文化局多有隱瞞」開幕包括日期、表演團隊、展出藝術家和取消公共藝術裝置都未說明，連兩條直線組成的識別圖像，官員們都「莫宰羊」。國民黨議員則擔心首展看起來「曲高和寡」市長盧秀燕說，屆時將有百大藝術家展，最珍貴的是「都活的！」請拭目以待！

台中市重大文化建設「綠美圖」公共藝術設置案自去年底爆發爭議，至今仍未平息。原獲評選第一名的作品「逐光聖殿」卻在進入鑑價程序遭建築團隊SANAA以「重量與體積恐影響樓板結構與通透性」為由反對，最終被撤銷，後續第二、第三名提案也相繼撤銷。

台中市議會今進行定期會專案報告議程，文化局提出綠美圖規畫案，議員黃守達說，綠美圖公共藝術規劃去年傳出紛擾，室內A案預算4700萬、戶外景觀區B案800萬，預算規模龐大，據了解A案在鑑價會議中卡關，第一順位的團隊兩次鑑價會議都未通過，並質疑從專案報告看不到公共藝術隻字片語。

議員王立任指出，市府主動邀藝術團隊提案，又在評選結束後將所有入選作品全數撤除，不僅嚴重踐踏藝術專業，更顯示出文化治理失能，不但公共藝術趕不上綠美圖的開館時程，連經過專業評選產生的前三名提案都被任意撤銷，誰還願意相信制度？他呼籲，台中應立即檢討執行機制，否則，市民所看到的恐怕只是「文化空殼」而非真正的城市地標。

文化局長陳佳君說，綠美圖公共藝術A、B、Ｃ案目前都因實質有困難，尤其A案三個團隊鑑價都未通過，所以已取消原本的公共藝術設置計畫書，未來會重新規劃。

議員張芬郁表示，「綠美圖」籌畫多年，投入大量的資源與時間，但包括開幕日期、邀請的表演團隊、展出藝術家和已取消的公共藝術裝置都未說明，她詢問在場官員是否認識綠美圖兩條直線組成的識別圖像，官員們竟都「莫宰羊」她說，文化局在專案中提到過去辦了幾件開館暖身大展與研究案，但至今多數市民仍感陌生，代表文化局沒利用籌畫期間讓外界更認識綠美圖。

國民黨議員李中、陳成添說，從綠美圖目前規畫來看，走得是曲高和寡路線，但市府又做不出有趣行銷，他認為，市民盼了40年的綠美圖應該一砲而紅，但令人憂心，建議多參考其他知名場館的作法，別讓市民失望。

市長盧秀燕說，綠美圖的一級珍藏值得期待，會把最精華拿出來展出；另本土價值連城的作品，加上百大藝術家作品展覽，更珍貴「都是活的」而不是所謂人過世、作品才紅，現在被全世界評選現代的百大藝術家，盧市長請大家拭目以待！