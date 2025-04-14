台中檢公布查緝環保犯罪成果 局長：偵查權介入有效

台中地檢署今公布「檢警環林聯合查緝環保犯罪小組」執行淨土專案的成果，環保局長陳宏益今肯定這項機制的建立，並認為查緝行動必須持續，同時在檢察官指揮下，才能利用偵查權，執行必要的偵查手段，有效遏阻這類案件發生，環保局也會持續配合、共同努力。

他舉例說，環保局在2022年10月7日在清水區高美路一間廠房後方發現土地遭挖坑洞並傾倒廢酸洗液，涉嫌違反廢棄物清理法，立即啟動「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」機制，報請台中地檢署檢察官陳祥薇指揮偵辦，接下來也溯源在大里和桃園、苗栗、彰化等地查獲位在桃園的同一家公司，以相同手法亂傾倒廢酸洗液，於是將相關人員逮捕，依違反廢棄物清理法等罪偵辦。

他說，不肖業者是承租清水區土地開挖後，以槽車載運強酸傾倒在坑洞內。環保局查獲後，為免污染擴大，在不影響證物保全下，總計抽取了廢液約243.58公噸，直到地下水酸鹼值回復至正常值，。

另為確保附近民眾用水安全，環保局也以污染地點周邊約250公尺內使用地下水的用戶，針對水質採樣分析，結果均符合飲用水水源水質標準及地下水污染管制標準。環保局也再進一步針對土壤及地下水調查，檢測出該土地土壤重金屬鉻、銅、鋅以及地下水重金屬鋅超過管制標準，已依法將該土地公告為土壤及地下水污染控制場址。