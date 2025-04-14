大甲媽遶境彰化擺脫「格鬥賽」惡名 放鞭炮也減少

大甲媽遶境活動今年到彰化縣除了零星醉漢鬧事小衝突，在彰化縣警局動員全縣2558名警力，加上事先與宮廟溝通的前置作業，已連續3年沒爆發打架衝突，擺脫「大甲盃格鬥賽」惡名。而今年放鞭炮也大為減少，因各宮廟及民眾都相當自制，環保局僅開出82張勸導單，並未開出告發單，顯示環保理念已大幅提升。

以往大甲媽祖遶境去程到達彰化市民生地下道、回程在彰化市永樂街天后宮等區域經常因搶轎而爆發肢體衝突，而被謔稱為「大甲盃格鬥賽」，彰化縣警方每年都部署強勢警力嚴陣以待，已連續3年由柔道7段的前世界盃國手、縣警局訓練科長林世明領軍霹靂隊、技術教官組成的42名機動應變小組在鑾轎周圍做強勢壓制行動，果然奏效，就連雲林警方都前來取經。

彰化縣警局長陳明君事先率林世明、刑警大隊長江嘉勝、保安科長陳桂彬、交通隊長李四川等單位主管會勘大甲媽遶境彰化易發生衝突熱點，研擬警力部署，由於去年防治暴力衝突成效佳，今年警力已由去年的3008人減到2558人。

尤其前置作業也相當重要，彰化警分局長林英煌、及員林、北斗警分局等都事先召集各宮廟代表及接轎團體召開遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，要求宮廟團體要自律，也強調若打架鬧事一律以現行犯逮捕。

「惦惦，不要鼓譟!」當大甲媽鑾轎來到彰化市大埔商圈一帶也曾一度差點爆發衝突，林世明大聲喝斥阻止衝突擴大，機動應變小組的技術教官立刻上前以優勢警力壓制。

「若是讓他們出拳就來不及了」林世明說，通常在接轎、抬轎過程中很容易因推擠而失控，所以在一開始有言語口角時就得立即喝阻，而且加強事先與宮廟和陣頭帶頭者溝通，要求他們自我管束，警方也強調會讓他們都能抬轎，也請他們要尊重警方執法，不能生事。