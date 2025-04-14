台中豐原冒山寨紅線害車主遭警開單 私繪者最重罰2400元

台中豐原區富陽路一處道路，有民眾在道路上私繪紅線，造成其他車輛停放後遭警開單；市府表示，將協助遭開單車主提出申訴，私繪紅線行為，依法最高可罰新台幣2400元。

台中市詹姓民眾今年2月到豐原區富陽路找朋友，她將車子停在經常停放地方，後來卻發現遭開一張逕行舉發單，詹姓民眾好奇，以前都將車停此處，未被開單；仔細一看，發現此路段紅線明顯與其他紅線不同，經查發現這為私繪紅線。

豐原警分局表示，經與區公所確認此為私繪紅線，警方已主動通報不合理工程改善，區公所近期將辦理現地會勘，罰單部分，將建請裁決處撤銷此罰單。

警方指出，會查明違規行為人並製單舉發，依道路交通管理處罰條例第82條第1項第7款規定，私繪道路交通標線行為，可處罰行為人1200元至2400元罰鍰。