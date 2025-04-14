快訊

宜蘭地院法官領殘障手冊還喝伏特加酒駕 懲戒法院判免除法官職務

陸使館突發「重要通知」：注意日本南海海槽大地震風險

浪貓被餵罐罐感動到流淚 女子隔天得知哭泣真相超自責：那是牠最後一餐

聽新聞
0:00 / 0:00

退場明道大學如何變身？ 教育部今會勘再利用露端倪

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
明道大學去年7月底退場，原則上按照賴清德總統想法轉型為健康園區。記者簡慧珍／攝影
明道大學去年7月底退場，原則上按照賴清德總統想法轉型為健康園區。記者簡慧珍／攝影

明道大學退場近一年，今教育部與中央相關部會會勘校園，縣長王惠美再次請求接管和發展為AI等產業園區，中央指派委員何美鄉提出轉型為健康園區。教育部作結論時一再提及健康園區，對縣府要求規畫AI等園區籠統帶過，明道校園利用已露出端倪。

賴清德總統倡議成立健康台灣推動委員會的委員何美鄉說，過去幾年台灣人的健康指標越來越下降，所以才會去倡議健康生活模式，明道大學是一個很好的示範區，未來在這邊可以建立健康園區，要創造的這個園區是前所未有，提出的概念是希望它是一個整合多個部門。

何美鄉說，從一開始她給賴總統的國家願景建議就是健康議題概念，這需要跨部會、跨公私部門協力，未來把明道大學建立叫做健康園區時，這裡面所有計畫、宗旨跟健康有關；中央部會和產業來這裡一起經營叫做「公私合營」，因為所有產品是私人企業提供的，政府是訂高標準的，訂出一個願景的，不僅需要有營利的部分，也需要推廣，有進有出，才能夠長久下去。

王惠美強調，縣府多次表達有意願單獨接管明道大學的立場，可以立即償還教育部代墊學校應償債務5.6億的債務，縣府也可即刻進駐，規畫在既有校舍建築設施做為AI產業智慧園區、教育體育園區，且引進青農及中藥研究所合作、在有機農場種植中藥草、推動溫室水耕蔬菜跟農業植物工廠，縣府已準備好，請中央放心把明道大學交給縣府接管。

立委謝衣鳯認為，健康生活園區、低碳、永續能源、AI都是國家未來重點發展產業，也是台灣面臨下一階段產業轉型非常重要的部分，明道大學校區如長期閒置未利用，建築物很快就會毀損，希望教育部、衛福部與縣政府盡快討論出共識與未來發展方向，以利後續做完善的規畫與利用。

教育部主秘林伯樵說，近期在健康台灣推動委員會中有提出希望能夠在明道大學，推進「健康園區」，落實減碳農業及有機栽種的園區，及利用現有儀器檢測強化食品安全驗證，今大家會勘明道大學校園，看看怎麼操作健康園區，也看看餐部分能不能作更好的安排，有機農業將由農業部會再來看。

林伯樵又，健康台灣推動委員會委員何美鄉給很重要提示，謝衣鳳委員從目前度角給規畫，教育部將帶回今天發言內容回去整理，看看怎麼操作健康園區，有機會作更好的安排，呼應何美鄉委員提到的部分，也會把大家提出的建議帶回教育部並呈報上去；財政部會討論接管明道大學方式一併呈報上去，總之就是要快，下次會議會繼續討論照顧明道大學師生的權益及校園做好的使用。

教育部及中央部會今會勘明道大學，隨後開會討論。記者簡慧珍／攝影
教育部及中央部會今會勘明道大學，隨後開會討論。記者簡慧珍／攝影

何美鄉 教育部 明道大學 校園 王惠美

延伸閱讀

影／大甲媽祖回鑾急行軍 開放躦轎腳讓信眾好開心

彰化罷團小蜜蜂到府收件 領銜人：川普幫忙對付中國

憂紡織、水五金因關稅雪上加霜 王惠美盼中央掌握細節

彰化東螺溪北斗渡船頭與埤頭木棉花道 環境優化預計明年完工

相關新聞

大甲媽遶境彰化擺脫「格鬥賽」惡名 放鞭炮也減少

大甲媽遶境活動今年到彰化縣除了零星醉漢鬧事小衝突，在彰化縣警局動員全縣2558名警力，加上事先與宮廟溝通的前置作業，已連...

退場明道大學如何變身？ 教育部今會勘再利用露端倪

明道大學退場近一年，今教育部與中央相關部會會勘校園，縣長王惠美再次請求接管和發展為AI等產業園區，中央指派委員何美鄉提出...

彰化海空步道暴紅看完就走人 縣府攜手地方首推漁村聚落小旅行

彰化縣芳苑鄉海空步道爆紅，遊客看完就走人，對地方產業發展幫助不大，縣政府與芳苑鄉公所合作盤點芳苑漁村特色，推出縣內第一個...

北屯警察夫妻雙喜臨門 一升官一金榜 同事暴動：好羨慕

台中市第五警分局偵查佐陸均俞，與丈夫劉元煜都在警界服務，近日台中市警局發布新一波人事異動，加上警大放榜，二人分別金榜提名...

考上警大交通系榜首 南屯警還願：轄內文昌公發力了

中央警察大學保送甄試近日放榜，第四分局南屯派出所警員温冠焜，在勤務繁重之虞，仍抽空苦讀，榮登警大二技交通學系榜首，四分局...

影／台中捷運橘線有譜？陳世凱：交通部會加速審查橘線案

立法院交通委員會今天到台中考察，台中市府簡報說明台中捷運橘線進度，交通部長陳世凱表示，他是台中人，長期關心台中交通建設，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。