彰化海空步道暴紅看完就走人 縣府攜手地方首推漁村聚落小旅行

彰化縣芳苑鄉海空步道爆紅，遊客看完就走人，對地方產業發展幫助不大，縣政府與芳苑鄉公所合作盤點芳苑漁村特色，推出縣內第一個聚落小旅行，共有7個景點，將規畫走完海空步道之後進漁村觀光，帶動聚落產業發展。

縣長王惠美、芳苑鄉長林保玲與各級民代今在芳苑鄉「埕裡的富足米香」營造點舉行啟用典禮，隨後短暫體驗芳苑漁村聚落小旅行。王惠美說，感謝議長謝典林及議員支持通過預算1千萬元，6處景點串聯成一條小旅行動線，並結合芳苑海空步道、普天宮和台61線橋下休憩空間，遊客可擁有豐富的生態觀光體驗。

芳苑鄉長林保玲表示，遊客都在普天宮和海空步道遊玩，沒進入到芳苑老街，使得許多芳苑在地特產無法銷售出去，她向縣長反映後，感謝縣府團隊規畫7個景點，雖然景點不大，深入探尋時有點像尋寶的感覺，希望民眾用腳步發現，用心感受芳苑之美。

立法委員謝衣鳯說，縣府在芳苑鄉舉辦海牛節、漁火節，把觀光客留在芳苑鄉旅遊和消費，現今相互串聯芳苑特色景點，今年起辦理海牛節等活動時就可以把遊客留在芳苑更長時間，促進在地經濟發展。