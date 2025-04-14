快訊

宜蘭地院法官領殘障手冊還喝伏特加酒駕 懲戒法院判免除法官職務

陸使館突發「重要通知」：注意日本南海海槽大地震風險

浪貓被餵罐罐感動到流淚 女子隔天得知哭泣真相超自責：那是牠最後一餐

彰化海空步道暴紅看完就走人 縣府攜手地方首推漁村聚落小旅行

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府今在芳苑鄉「埕裡的富足米香」營造點，舉行「彰化縣芳苑鄉漁村聚落海牛人文景觀再造計畫」完工啟用典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府今在芳苑鄉「埕裡的富足米香」營造點，舉行「彰化縣芳苑鄉漁村聚落海牛人文景觀再造計畫」完工啟用典禮。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉海空步道爆紅，遊客看完就走人，對地方產業發展幫助不大，縣政府與芳苑鄉公所合作盤點芳苑漁村特色，推出縣內第一個聚落小旅行，共有7個景點，將規畫走完海空步道之後進漁村觀光，帶動聚落產業發展。

縣長王惠美、芳苑鄉長林保玲與各級民代今在芳苑鄉「埕裡的富足米香」營造點舉行啟用典禮，隨後短暫體驗芳苑漁村聚落小旅行。王惠美說，感謝議長謝典林及議員支持通過預算1千萬元，6處景點串聯成一條小旅行動線，並結合芳苑海空步道、普天宮和台61線橋下休憩空間，遊客可擁有豐富的生態觀光體驗。

芳苑鄉長林保玲表示，遊客都在普天宮和海空步道遊玩，沒進入到芳苑老街，使得許多芳苑在地特產無法銷售出去，她向縣長反映後，感謝縣府團隊規畫7個景點，雖然景點不大，深入探尋時有點像尋寶的感覺，希望民眾用腳步發現，用心感受芳苑之美。

立法委員謝衣鳯說，縣府在芳苑鄉舉辦海牛節、漁火節，把觀光客留在芳苑鄉旅遊和消費，現今相互串聯芳苑特色景點，今年起辦理海牛節等活動時就可以把遊客留在芳苑更長時間，促進在地經濟發展。

芳苑鄉漁村聚落海牛人文景觀再造計畫經費，由國土管理署爭取總經費1千萬元（中央補助830萬元、縣府配合款170萬元），改善芳苑鄉漁村聚落的信義公園、番仔挖1號驛站、洪添發古厝、番仔挖2號驛站、埕裡的富足米香、大樹公芳苑客廳等6處閒置空間，以芳苑舊時光為主題，展現巷弄中的懷舊氛圍。

縣長王惠美、芳苑鄉長林保玲與各級民代今在芳苑鄉「埕裡的富足米香」營造點，舉行「彰化縣芳苑鄉漁村聚落海牛人文景觀再造計畫」完工啟用典禮，隨後短暫體驗芳苑漁村聚落小旅行。記者簡慧珍／攝影
縣長王惠美、芳苑鄉長林保玲與各級民代今在芳苑鄉「埕裡的富足米香」營造點，舉行「彰化縣芳苑鄉漁村聚落海牛人文景觀再造計畫」完工啟用典禮，隨後短暫體驗芳苑漁村聚落小旅行。記者簡慧珍／攝影

彰化 景點 王惠美 鄉長

延伸閱讀

彰化公立及非營利幼兒園招生 改採線上報名抽籤

清明連假出遊 澎湖海空交通迎2萬人潮

澎湖清明連假人潮湧現 海空交通疏運順利

弘光科大生愛惜食分享愛 芳苑食農體驗淨灘並行

相關新聞

退場明道大學如何變身？ 教育部今會勘再利用露端倪

明道大學退場近一年，今教育部與中央相關部會會勘校園，縣長王惠美再次請求接管和發展為AI等產業園區，中央指派委員何美鄉提出...

彰化海空步道暴紅看完就走人 縣府攜手地方首推漁村聚落小旅行

彰化縣芳苑鄉海空步道爆紅，遊客看完就走人，對地方產業發展幫助不大，縣政府與芳苑鄉公所合作盤點芳苑漁村特色，推出縣內第一個...

北屯警察夫妻雙喜臨門 一升官一金榜 同事暴動：好羨慕

台中市第五警分局偵查佐陸均俞，與丈夫劉元煜都在警界服務，近日台中市警局發布新一波人事異動，加上警大放榜，二人分別金榜提名...

考上警大交通系榜首 南屯警還願：轄內文昌公發力了

中央警察大學保送甄試近日放榜，第四分局南屯派出所警員温冠焜，在勤務繁重之虞，仍抽空苦讀，榮登警大二技交通學系榜首，四分局...

影／台中捷運橘線有譜？陳世凱：交通部會加速審查橘線案

立法院交通委員會今天到台中考察，台中市府簡報說明台中捷運橘線進度，交通部長陳世凱表示，他是台中人，長期關心台中交通建設，...

彰化中階警官人事調動 副分局長、偵查隊長大風吹

彰化縣警察局中階警官大風吹，今天公布人事調整，8個警分局副分局長、偵查隊長、分駐所所長、股長、組長等職務大調動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。