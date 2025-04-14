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北屯警察夫妻雙喜臨門 一升官一金榜 同事暴動：好羨慕

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市第五警分局偵查佐陸均俞（左）錄取警大警佐班，丈夫劉元煜同時間陞任東勢警分局秘書室主任，雙喜臨門。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局偵查佐陸均俞（左）錄取警大警佐班，丈夫劉元煜同時間陞任東勢警分局秘書室主任，雙喜臨門。圖／第五警分局提供

台中市第五警分局偵查佐陸均俞，與丈夫劉元煜都在警界服務，近日台中市警局發布新一波人事異動，加上警大放榜，二人分別金榜提名與升官，讓認識這對夫妻的同事、長官，紛紛獻上恭賀，還直說「雙喜臨門，太羨慕了」。

第五警分局表示，偵查隊偵查佐陸均俞在2012年擔任警職，2016年時陞任偵查佐，從事刑事偵查工作10年以來，在查緝詐欺及毒品案件方面相當有經驗且績效良好，因為刑事偵查工作充滿了突發性與不確定性，陸均俞經過多年的心力付出及調適，除了在工作與家庭之間取得平衡外，也利用零碎時間堅持進修學習，相當辛苦。

五分局指出，由於中央警察大學警佐班的應考資格，除了要連續擔任警察工作滿10年，必須擔任巡佐或偵查佐職務滿3年；警大警佐班第45期第1類共招生現職員警65名，結業後將派任巡官職務。陸員今年剛符合資格就脫穎而出，以270分的優異成績一試錄取，實屬難得，更為警界女性樹立典範。

五分局提到，陸均俞的丈夫劉元煜在市警局後勤科任職，一直秉持認真負責、細心穩健的工作態度，在後勤支援與警政業務協調方面表現卓越，專業能力深獲上級肯定，此波人事調整，劉也榮陞東勢分局秘書室主任一職，顯示他在行政管理、溝通協調能力方面備受器重，未來勢將在新職位上繼續發揮專長、精進警政效能。

第五警分局長劉其賢表示，二人在工作上都非常敬業樂群，一同在警職領域上奮鬥，互相扶持並在職涯上再創新高，對於這對警界夫妻的卓越表現與傑出成就給予高度肯定，期盼兩人未來持續在不同崗位上發光發熱，為社會治安與警政發展貢獻心力。

台中市第五警分局偵查佐陸均俞（左）錄取警大警佐班，丈夫劉元煜（右）同時間陞任東勢警分局秘書室主任，雙喜臨門。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局偵查佐陸均俞（左）錄取警大警佐班，丈夫劉元煜（右）同時間陞任東勢警分局秘書室主任，雙喜臨門。圖／第五警分局提供

台中市 職位 警察

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