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考上警大交通系榜首 南屯警還願：轄內文昌公發力了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
南屯所警員温冠焜（右）考上警大二技交通學系榜首，第四警分局長陳祥麟（左）為他祝賀。圖／第四警分局提供
南屯所警員温冠焜（右）考上警大二技交通學系榜首，第四警分局長陳祥麟（左）為他祝賀。圖／第四警分局提供

中央警察大學保送甄試近日放榜，第四分局南屯派出所警員温冠焜，在勤務繁重之虞，仍抽空苦讀，榮登警大二技交通學系榜首，四分局長陳祥麟直說「與有榮焉」，温冠焜則說，轄內有文昌公廟，已向神明發願，如今順利考上，也是文昌公發力的結果，將去還願。

南屯所警員温冠焜說，南屯派出所轄內就有文昌公廟，香火鼎盛，又想到自己既然擁有甄試資格就應該珍惜，所以不斷自我督促努力地複習，也向文昌公發願要考上警察大學；現如今如願上榜，文昌公當居首功，温員表示將前往還願。

第四警分局指出，南屯所警員温冠焜是警專40期交通警察科第1名畢業，去年分發後即在該所服務，學有專精具有交通專才，温員除在反詐工作上兢兢業業，勤餘時間亦努力不懈的讀書進修，終甄選錄取今年中央警察大學二技交通學系榜首。

第四警分局長陳祥麟表示，温員在勤餘時間仍不忘奮發向上，增進自身能力，最終順利通過考試金榜題名，實屬不易，並勉勵温員在學期間多多鑽研警察專業知識和技能，學以致用，貢獻專長，為社會治安盡一分心力。

放榜 警察

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