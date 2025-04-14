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影／台中捷運橘線有譜？陳世凱：交通部會加速審查橘線案

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院交通委員會今天到台中考察，台中市府簡報說明台中捷運橘線進度。記者游振昇／攝影
立法院交通委員會今天到台中考察，台中市府簡報說明台中捷運橘線進度。記者游振昇／攝影

立法院交通委員會今天到台中考察，台中市府簡報說明台中捷運橘線進度，交通部長陳世凱表示，他是台中人，長期關心台中交通建設，交通部目前正審查橘線部分，未來會加速審查，他說台中捷運系統落後其他都市，落後不少，現在要急起直追。

今天的考察簡報說明地點在台中機場，台中市捷運局副局長陳育正簡報說明「機場捷運聯繫國際機場、核心都會區及屯區」進度，他表示，此路線全長29.23公里，共26個車站，屬中運量捷運系統，在大雅設機廠，霧峰駐車場，全線行駛時間約53分鐘，線經費1602.23億元，中央負擔651.86億，市府負擔950.37億，可改善台中機場聯外交通，串連周邊產業園區與商業區，促進整體經濟發展。

陳育正表示，台中機場捷運案，民國111年10月交通部召開研商會議，交通部去年7月召開委員會審議，10月提報交通部審議中。

機場捷運橘線計劃的綜合規劃經政院核定後，將啟動用地取得、設計和施工，預計全線需12年完工，交通部去年7月2日召開委員會審議，結論原則同意，市府已於去年10月1日完成修正報告，送到交通部審核中。

鐵道局長楊正君表示，當時在可行性評估報告中，未來26站會往南，在干城車站增設車站，盡量讓台鐵和捷運藍線可轉車，這很重要，還涉及台鐵公司在此處有開發用地，台鐵招商案正進行中，他建議台中市捷運局不要等到綜規核定，現在是可研階段，相關工程界面，或台鐵公司招商界面要求一併進行，不要等下一階段核定才做，他建議持續辦理，此案後續審議程序，鐵道局會盡量協助意見溝通，爭取到台中市橘線建設盡早建設。

陳育正也說明，台中捷運橘線本線已先進行，橘線延伸海線另一案評估中，他感謝交通部長陳世凱同意補助市府做可行性評估，目前正在公告，5月截止投標，如何接線，市府會納入此次可行性評估去規劃。

陳世凱表示，他是台中人，長期關心台中交通建設，上次到台中考察，針對橘線往海線可行性評估，交通部決定支持，台中市府將招標，橘線延伸到海線，目前是路線選擇問題，橘線進度，台中市府在幾次修正意見中，有配合鐵道局建議修正，但橘線界面較多，在台中火車站界面交界，也有到台中機場界面交界，未來海線延伸路線問題，從機場站如何延伸出去，台中市府要做初步說法。

陳世凱說，交通部尊重台中市府在主段和延伸段分開進度處理，但界面銜接部分應先說明，對未來整體推動會比較安心，交通部目前正審查橘線部分，未來會加速審查，他說台中捷運系統落其他都市，落後不少，現在要急起直追，每條路線進度都要緊盯，從綠線，藍線到橘線，他說藍線今年應該就可動工，橘線部分，中央和地方一起努力。

台中市議員江和樹表示，橘線如果開通可以拯救台中交通，從屯區直達到台中，搭機方便，台中交通可明顯改善，這條路可帶動經濟發展，他說目前台中市捷運不行，他至今只搭過一次，平常依賴性不大，橘線未來的結合很重要。

立法院交通委員會召委、立委林國成表示，台中捷運橘線可行性評估要將所有問題納入綜合規劃，交通部贊成橘線盡快做，牽涉到台鐵和路線定案，他今天到台中關心橘線，市議員江和樹很關心，他說在立法院中，只要有關交通建設就不分黨派，任何人對台中捷運建設都支持，六都發展，台中市交通網建設需要加速，台中人口成長和地理環境中，捷運很有必要，立法院交通委員會今天才會再度到台中考察。

立法院交通委員會今天到台中考察，台中市府簡報說明台中捷運橘線進度，立委林國成（左）和交通部長陳世凱（右）主持會議。記者游振昇／攝影
立法院交通委員會今天到台中考察，台中市府簡報說明台中捷運橘線進度，立委林國成（左）和交通部長陳世凱（右）主持會議。記者游振昇／攝影
立法院交通委員會今天到台中考察，台中市府簡報說明台中捷運橘線進度。記者游振昇／攝影
立法院交通委員會今天到台中考察，台中市府簡報說明台中捷運橘線進度。記者游振昇／攝影

交通部長 台中市 台中捷運

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