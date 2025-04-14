彰化中階警官人事調動 副分局長、偵查隊長大風吹

彰化縣警察局中階警官大風吹，今天公布人事調整，8個警分局副分局長、偵查隊長、分駐所所長、股長、組長等職務大調動。

警察局表示，除了偵查隊隊長、副隊長於4月23日到任，其餘人員於4月17日到任，職務調整如下：

後勤科科長蕭啓東調任勤務指揮中心主任。彰化分局副分局長鐘振邦陞任後勤科科長。和美分局副分局長許自强調任彰化分局副分局長。交通警察隊副隊長吳銘添調任和美分局副分局長。秘書科局員林健民調任交通警察隊副隊長。婦幼警察隊副隊長楊士漢調任田中分局副分局長。秘書科局員顏志峰調任婦幼警察隊副隊長。訓練科警務員鄭孟軒調任秘書科股長。交通警察隊第三組組長蕭汝上調任員林分局勤務指揮中心主任。刑事警察大隊第一組警務員陳盈良調任交通警察隊第三組組長。溪湖分局第一組組長吳宗憲調任溪湖分局第三組組長。

溪湖分局第五組組長周輝燿調任溪湖分局第一組組長。芳苑分局第五組組長詹惠然調任溪湖分局第五組組長。芳苑分局警備隊隊長張鴻林調任芳苑分局第五組組長。溪湖分局溪湖派出所警務員兼所長陳煌明調任芳苑分局警備隊隊長。和美分局伸港分駐所警務員兼所長曾鈺勝調任溪湖分局溪湖派出所警務員兼所長。彰化分局三家派出所巡官兼所長鄭育安調任和美分局伸港分駐所巡官兼所長。和美分局和美派出所巡官兼副所長李翌榮調任彰化分局三家派出所巡官兼所長。

彰化分局民生路派出所巡官兼副所長張忠肯調任彰化分局民生路派出所巡官兼所長。員林分局員林派出所巡官兼副所長冀緜長調任芳苑分局芳苑派出所巡官兼所長。少年警察隊組長陳嘉元調任和美分局第三組組長。和美分局第三組組長江忠憲調任少年警察隊組長。溪湖分局偵查隊隊長蕭家亮調任田中分局警備隊隊長。 芳苑分局偵查隊隊長吳建明調任溪湖分局偵查隊隊長。鹿港分局偵查隊警務員兼副隊長張勝甥調任芳苑分局偵查隊隊長。員林分局偵查隊警務員兼副隊長陳俊成調任鹿港分局偵查隊警務員兼副隊長。北斗分局偵查隊警務員兼副隊長黃冠智調任員林分局偵查隊警務員兼副隊長。刑事警察大隊偵查第二隊警務員王彧宏調任北斗分局偵查隊警務員兼副隊長。