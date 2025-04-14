影／大甲媽祖凌晨回鑾安座 80萬人恭迎也相約明年再見

大甲媽祖遶境進香9天8夜昨晚回鑾，信徒熱情迎接，鑾轎在大甲街道遶境後，今天凌晨1點多抵達大甲鎮瀾宮回鑾，上萬人在廟埕前恭迎媽祖安座，許多隨香客說，今年參與遶境進香一樣有滿滿的感動，彼此相約明年再見。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤昨天受訪時說，昨天到大甲恭迎媽祖回鑾人數高達80萬人，包括各地約60家宮廟都來大甲參與這場宗教盛事。

大甲媽祖9天8夜遶境進香昨晚回鑾安座，今年參加遶境進香人潮比去年增加很多，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤在起駕當天說，當晚陪著媽祖走的人數約60萬人，比去年多約10萬人；前晚台中海線大雨，昨天凌晨1點多抵達清水區朝興宮駐駕，從沙鹿到清水沿途13公里，接駕團體和倰轎腳信徒人潮不斷。

媽祖鑾轎昨天早上從清水區出發，下午抵達大甲區，晚上回鑾鎮瀾宮安座，許多信徒提早出發，昨晚已抵達鎮瀾宮，昨天早上在鎮瀾宮參拜媽祖，稟告自己已完成9天8夜行程；許多沒參加遶境進香活動的民眾，昨天也從各地搭火車到大甲火車站，迎接媽祖回鑾，車站湧入人潮，盛況一年一見。

等候媽祖鑾轎回到鎮瀾宮前，許多宮廟陣頭和大甲當地學校團體，陸續在廟埕表演，預告媽祖即將回鑾，熱鬧表演吸引很多人駐足欣賞。