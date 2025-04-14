大甲媽祖回鑾起衝突 大甲街頭二方人馬互嗆丟椅很火爆

大甲媽祖遶境進香昨晚回鑾，鑾轎在大甲街頭遶境過程，發生二件衝突事件，有人丟出椅子，也有人拿椅子砸人，氣氛火爆，大甲警分局今天凌晨說明，已啟動快打機制將涉嫌人帶回到案說明中。

大甲警分局表示，大甲區三民路與德興路口接轎推擠糾紛事件，該事件4月13日晚上10時43分，發生在大甲區三民路與德興路口。因大甲媽祖鑾轎行經上述時、地，時，該處香案成員因爭相接轎，與大甲鎮瀾宮秩序組成員推擠衍生互毆情事。

大甲分局護轎警力立即制止，並以無線電通報指揮所，隨即啟動快打機制，通報線上巡邏及偵查隊警力前往，現場衝突經警方優勢警力強力介入，弭平衝突，並於昨晚11時20分將相關人員5名帶返大甲所查處。

大甲警分局呼籲，遇有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網；警察執法對暴力行為「零容忍」，絕對強力執法、毋枉毋縱，絕不寬貸，以維社會治安。

網路畫面中，不明男子互嗆後推擠，在群眾中起衝突，還有人在混亂中丟出紅色塑膠椅，更有人拿椅子砸人，正在現場的媽祖鑾轎轎班迅速抬起鑾轎離開。

網路黑色豪門企業PO出二段影片，註明今晚「大甲媽格鬥盃第六打」在大甲區文武路上，格鬥盃第七打在大甲德興路和三民路口。