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選台中市長？ 綠營何欣純：有在準備

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
立委何欣純（前排左二）12日在台中彰化交接迎接大甲媽祖回鑾。圖／何欣純提供
立委何欣純（前排左二）12日在台中彰化交接迎接大甲媽祖回鑾。圖／何欣純提供

2026台中市長選舉民進黨由誰披掛上陣受矚目，據傳今年7月公布，呼聲最高的立委何欣純坦言，「確實有在準備參選台中市長」，但最終還是要尊重黨的提名機制。政壇並點名，立院前院長蘇嘉全「密會」派系要角，要推派何參戰，蘇曾參選台中市長，傳將接市長競總主委。

國民黨陣營目前以立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔呼聲最高，兩人長期布局，屆時誰出線？據了解還待黨內初選或協調。市黨部主委顏文正說，要等大罷免潮過去再討論2026，他認為不必以初選決定候選人。

外傳，蘇嘉全清明節前在台中密會派系要角，喬何欣純與立委蔡其昌參選市長一事。民進黨資深議員指出，「何欣純只差正式宣布」、「應該不用喬了」。據了解，民進黨中央可能今年七月宣布，比往年更早決定市長人選，民進黨議員均認定就是何欣純。

蘇嘉全是民進黨英系大老，負責督導台中英系，經常在中部與英系議員、黨務人員聚會。清明節前夕，何欣純也與蘇交換意見。

蘇嘉全曾經參選台中市長，與前市長胡志強的得票差距不到3%，因曾任農委會主委，當時與原縣區農漁會人士關係密切，基層人脈豐沛。

何欣純12日號召民進黨議員到大肚迎接大甲媽祖鑾轎回到台中，以往都是蔡其昌主導綠營接媽祖，這一次改由何欣純號召，「交棒意味濃厚」。

政壇好奇，何、蔡有市長情結？何欣純受訪說，「我們有默契要團結」，蔡其昌在棒球界聲量高、民調高對台中是好事。但她也大方承認，「我確實有在準備參選台中市長」，但最終還是要尊重民進黨提名機制，有信心能獲提名。

何欣純 民進黨

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