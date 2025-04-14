台中路邊停車改費率 月票無法用

台中市停車位難找，西屯區福科路周邊停車格4月起從一般改為差別費率，致購買月票的民眾無法停車，附近民營停車場月票也漲價，更惹民怨，議員批政策倉促且缺配套；交通局表示，費率依使用與周轉率調整，周遭仍有300多席一般停車格可用。

台中市府今年3月6日公告，西屯區福科路周邊原本屬於一般費率的路邊停車格，4月1日起調整為差別費率。有住戶每月花1200元買市府核發的月票，不料交通局改了費率，3月20日起就開放買4月月票，不少人買了卻不能用，讓居民跳腳。

另，台中市北屯區敦富路周邊住家林立，這處路段5月1日起調整為差別費率，同樣有住戶受影響；水湳經貿園區周邊部分路邊停車格5月1日起也改為差別費率。

國民黨議員楊大鋐說，西屯福科路調整的路段是住宅區，並非商圈，停車格平日常沒停滿，且市府公告不到一個月就實施，毫無任何配套，有民眾詢問周邊停車場月票，卻發現竟同步調漲20%以上，質疑市府與停車場業者「聯手漲價」。

民進黨議員林祈烽指出，自2018年至2024年，停管基金盈餘已從33.22億元攀升至82.74億元，挹注停車相關設備、設施興設改善，但市民的抱怨聲浪卻未減少，他質疑市府只顧衝盈餘，卻無法有效改善停車問題。

交通局長葉昭甫表示，為增加車格周轉率，4月1日起台中榮總、福科商圈周邊主要幹道共681格停車格智慧化，緊鄰的國安社區，西屯路約56格一併智慧化管理。

葉昭甫說，另國安社區周邊國安一路、國安二路、國祥街、福林街，共356席路邊停車格，仍維持每小時20元，可繼續使用1200元月票；另鄰近100至200公尺處西屯路玉門街口有民營停車場，月票1200元，仍有數百張額度。針對公告不周，交通局會改進。

台中市路邊停車月票分為全區或路段月票，以全區月票為例，每月每張1200元，可停放一般費率的路邊停車格免收費，但差別、累進費率車格與路外停車場，則按費率計費，都不適用月票。