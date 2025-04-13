廢材變身水蓑衣 中市文化局攜手特教生實踐永續行動

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
藝術家與學生以台中特有的「大安水蓑衣」為意象，創作出大型根系植物裝置。記者宋健生/攝影
藝術家與學生以台中特有的「大安水蓑衣」為意象，創作出大型根系植物裝置。記者宋健生/攝影

廢材變身大型根系植物裝置藝術！台中市政府文化局今(13)日在大墩文化中心舉辦「穿透明日的靈光-SDGs永續藝術系列特展」第二檔《反義複詞與及物動詞》開幕式，藝術家楊芳宜與三所特教學校學生合作，將廢棄材料轉化為藝術，並以台中特有的「大安水蓑衣」為意象，創作出大型根系植物裝置，帶來震撼視覺效果。

文化局副局長施純福出席開幕式表示，本展覽呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，由彰化師範大學教授陳一凡策展，運用不同的媒材創作與永續觀點，策劃4檔系列展覽。

此次展出為系列展的第二檔，文化局期待透過藝術，讓永續的信念與行動深植人心。開幕式上，施純福特別感謝台中市當代藝術家劉素如捐款支持永續藝術，讓此次展覽能走入校園，與特殊教育學生共創具台中在地精神與永續價值的大型根系植物裝置藝術，透過根系蔓延，也串起人與自然互動的感知與連結。

《反義複詞與及物動詞》展覽，由藝術家楊芳宜，與「不廢跨村實驗室」創作夥伴林資芬、林俊作和彭宇弘，以「反義複詞」如是非、善惡、美醜、生死等，探討「廢⇄不廢」與「新⇄舊」之間的關係，並以獨特的創作方式揭示「廢」的美學可能性。

「及物動詞」則象徵著需要帶「物」來完成的動作；藝術家團隊以「不廢」為核心，利用再生材料及廢棄物進行創作，重新詮釋「廢棄」議題，並透過共創行動，擴展永續理念至參與者，展現藝術作為積極永續行動的力量。

文化局進一步說，山次展覽以植物為核心，透過藝術與生態的交融，展現自然生命的韌性與循環再生的可能性。展覽不僅包括藝術家的創作，更融入了市民共創計畫，與台中特教、啟明、啟聰三所特教學校的學生一同進行工作坊與藝術實作。

透過創作，以台中特有的珍稀水生植物—「大安水蓑衣」為意象，象徵濕地健康與生物多樣性，並使用回收的素材，如塑膠袋、水果網套、舊衣襪等，創作一件象徵生態保育、環境永續，並具備台中在地精神與永續價值的全新作品。

今天開幕式包含文化局副局長施純福、大墩文化中心主任陳文進、策展人陳一凡教授、展出藝術家楊芳宜、林資芬、林俊作、彭宇弘、台中市立啟明學校校長王敬儒、台中市立啟聰學校校長蔡明郡、台中特殊教育學校主任陳蔚綺及三所學校師生皆到場參與。

文化局強調，SDGs永續藝術特展不僅是視覺藝術的展覽，也促進社會參與學習，期望透過藝術提升公眾對環境議題的關注，將永續發展轉化為可感知與實踐的行動，這項展覽展期至6月22日，歡迎民眾參觀。

穿透明日的靈光-SDGs永續藝術系列特展第二檔《反義複詞與及物動詞》今天開幕。記者宋健生/攝影
穿透明日的靈光-SDGs永續藝術系列特展第二檔《反義複詞與及物動詞》今天開幕。記者宋健生/攝影
展覽以植物為核心，透過藝術與生態交融，展現自然生命的韌性與循環再生的可能性。記者宋健生/攝影
展覽以植物為核心，透過藝術與生態交融，展現自然生命的韌性與循環再生的可能性。記者宋健生/攝影

台中市 文化局 藝術家

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