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國寶粧佛工藝師柯錦中60創新藝展 感慨沒有市場「傳承困難」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣工藝家柯錦中與彰化縣長王惠美在美術館外的「無愁」裝置藝術合影。記者林宛諭／攝影
彰化縣工藝家柯錦中與彰化縣長王惠美在美術館外的「無愁」裝置藝術合影。記者林宛諭／攝影

彰化縣傳統工藝家柯錦中是無形文資傳統工藝粧佛技術、神明紙帽保存者，在縣立美術館辦「乙巳神采話甲子-錦中60創新藝」展。他感慨，現在要傳承很困難，要有市場，傳統工藝作品才能真正傳承下去。

展覽從即日起到5月4日，今天開幕，縣長王惠美、立委陳素月、彰化文化局長張雀芬及藝文界、企業界與會。

王惠美表示，柯錦中是和美人，也是縣內少數獲雙項無形文化資產登錄認證的工藝家，12歲就跟隨泉州派的粧佛名師黃必昇學藝，在員林設立「聖興西佛國」神佛像雕刻店，粧佛藝術功力深厚。

王惠美說，粧佛是一門融合木雕、漆藝與宗教儀式的精緻工藝，開斧、開光、點眼等宗教科儀，每個步驟都非常講究。這次展出作品件件精彩，如「朝天天上聖母」結合虔誠信仰與細膩工藝；「廣澤尊王」有4項各自獨立的技術保存，「高枕無憂」則顛覆西遊記中孫悟空被壓在五指山的印象，呈現悠哉自在姿態。不論傳統神像或現代作品都能看出柯老師的工藝熱情。

柯錦中表示，這次展覽是他48年來創作生涯的回顧，作品包含不同階段的記憶，也特別感謝他的妻子幾十年來默默支持，讓他可以專心創作、走自己的路。

柯錦中感慨說，大家都在談傳承，但如果沒有市場，連生計都有困難，下一代怎麼傳承？這是從消費者、宮廟、企業支持的全面問題，如果大家只想買便宜貨，很多講究的工藝技術就很難傳承。

此次共展出63組、105件作品，包括集合原木色漆線安金彩繪系列、傳統彩繪安金系列、現代藝術雕刻、漆線文創商品、陶瓷浮雕茶倉、紙帽系列等，在美術館外還有一座「無愁」裝置藝術，可打卡拍照。

彰化縣工藝家柯錦中（前左)舉辦「錦中60創新藝」展，為彰化縣長王惠美（前右)導覽作品。記者林宛諭／攝影
彰化縣工藝家柯錦中（前左)舉辦「錦中60創新藝」展，為彰化縣長王惠美（前右)導覽作品。記者林宛諭／攝影
彰化縣「無形文化資產傳統工藝粧佛技術保存者、與神明紙帽保存者」柯錦中在彰化縣立美術館舉辦「錦中60創新藝」展。記者林宛諭／攝影
彰化縣「無形文化資產傳統工藝粧佛技術保存者、與神明紙帽保存者」柯錦中在彰化縣立美術館舉辦「錦中60創新藝」展。記者林宛諭／攝影
彰化縣「無形文化資產傳統工藝粧佛技術保存者、與神明紙帽保存者」柯錦中在彰化縣立美術館舉辦「錦中60創新藝」展。圖／彰化縣政府提供
彰化縣「無形文化資產傳統工藝粧佛技術保存者、與神明紙帽保存者」柯錦中在彰化縣立美術館舉辦「錦中60創新藝」展。圖／彰化縣政府提供

文化資產 王惠美

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