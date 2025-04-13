快訊

直擊／世紀破冰！白冰冰、胡瓜、康康合體 內幕曝光了

「世界那麽大，我想去看看」 10年前閃辭的女孩現在好嗎？

中榮護理師離職率比全國低一半 院長親揭原因是這個

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總傅雲慶院長(左一) 總統府陳志鴻國策顧問(左二) 台灣氣候與健康聯盟簡又新理事長(右二) 台灣永續能源研究基金會周麗芳秘書長，共同出席院長永續講堂。圖/台中榮總提供
台中榮總傅雲慶院長(左一) 總統府陳志鴻國策顧問(左二) 台灣氣候與健康聯盟簡又新理事長(右二) 台灣永續能源研究基金會周麗芳秘書長，共同出席院長永續講堂。圖/台中榮總提供

台中榮總去年護理師離職率僅5.85%，遠低於全國的11.73%，院長傅雲慶說，人才永續是維持醫院穩健經營的關鍵，面對醫護人力短缺，該院積極發展數位與智慧醫療，提升醫療效率並降低人為錯誤，營造友善護理職場是主要原因。

他分享，在環境永續方面，該院2021年起改善電梯機電系統，加設電力回生系統、智能電梯系統，以優化電梯使用效能，最大可減少能源耗損20%。

同時也管理能源汰換高耗能設備，2021、2024年以ESCO方案汰換冰水主機，每年省電250萬度。另積極汰換使用LED燈具已達2萬4千餘盞，占全院80%，約節省64萬度電。

傅雲慶說，醫療永續發展是一項長期挑戰，夥伴關係扮演著關鍵角色，醫界的團結與合作，是推動永續發展的重要基石。

由台灣永續能源研究基金會（TAISE）號召成立的「台灣氣候與健康聯盟」今舉辦首場會員大會，以「院長永續講堂」為主題，傅雲慶在會場中發表演說。有來自全台50家醫療機構首長及代表以及近200位學者參與。

大會邀請衛生福利部次長林靜儀、台灣醫院協會李飛鵬理事長、中華民國醫師公會周慶明理事長及台中市醫師公會王博正理事長出席。

台灣氣候與健康聯盟去年8月成立，由台灣永續能源研究基金會簡又新大使擔任理事長，集結台灣各大醫院、醫療公協會，目前擁有62家會員機構，期望發揮醫療專業與影響力，共同邁向淨零排放目標。

台中榮總傅雲慶院長(左一) 總統府陳志鴻國策顧問(左二) 台灣氣候與健康聯盟簡又新理事長(右二) 台灣永續能源研究基金會周麗芳秘書長，共同出席院長永續講堂。圖/台中榮總提供
台中榮總傅雲慶院長(左一) 總統府陳志鴻國策顧問(左二) 台灣氣候與健康聯盟簡又新理事長(右二) 台灣永續能源研究基金會周麗芳秘書長，共同出席院長永續講堂。圖/台中榮總提供

永續 醫師 電梯

延伸閱讀

咆哮罵哭護理師瘋狂按鈴 台中住院男辯：疼痛難耐才心態炸裂

薪資公開才能跟健保合作？ 醫界炸鍋批健保署「霸道」

暴力「廣末涼子們」釀護理人力危機 衛福部：最重關3年

獨／女護理師關心病患竟遭毆打 基隆長庚證實：已驗傷報警

相關新聞

台中24年「非常棧婚宴會館」6月底熄燈 網友哭喊：「別關好嗎」

台中知名婚宴會館「非常棧婚禮會館」經營24年，昨日宣佈將於6月30日結束營業，消息曝光後，大批網友十分不捨，希望不要熄燈...

中榮護理師離職率比全國低一半 院長親揭原因是這個

台中榮總去年護理師離職率僅5.85%，遠低於全國的11.73%，院長傅雲慶說，人才永續是維持醫院穩健經營的關鍵，面對醫護...

新住民盛裝擺攤迎大甲媽 東南亞點心站驚艷信眾

大甲媽祖遶境進香9天8夜今晚回鑾，大甲區德化國小新住民學習中心設置「東南亞異國美食點心攤」，新住民家庭烹調家鄉傳統點心，...

彰化田中寵愛嘉年華路跑 毛小孩陪跑、赫見鱷魚

彰化縣台灣米倉田中馬拉松系列活動「雙鐵勇闖半線，寵愛嘉年華」今天在田中鎮高鐵園區登場，今年參加人數暴增到5千人，跑者還帶...

傳蔡其昌交棒？ 何欣純：有信心2026中市長選舉被提名

民進黨台中立委何欣純昨號召民進黨議員，到大肚迎接大甲媽祖鑾轎回到台中，以往都是立法院前院長蔡其昌主導，這一次由何欣純號召...

谷關工務段前樹倒纏繞電線 台電人員排除中

中部地區昨晚大雨不斷，中橫便道今天早上因零星落石，早上7點未開放車輛通行，中午12點的班次開放後，車輛開到谷關管制站，卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。