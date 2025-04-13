中榮護理師離職率比全國低一半 院長親揭原因是這個

台中榮總去年護理師離職率僅5.85%，遠低於全國的11.73%，院長傅雲慶說，人才永續是維持醫院穩健經營的關鍵，面對醫護人力短缺，該院積極發展數位與智慧醫療，提升醫療效率並降低人為錯誤，營造友善護理職場是主要原因。

他分享，在環境永續方面，該院2021年起改善電梯機電系統，加設電力回生系統、智能電梯系統，以優化電梯使用效能，最大可減少能源耗損20%。

同時也管理能源汰換高耗能設備，2021、2024年以ESCO方案汰換冰水主機，每年省電250萬度。另積極汰換使用LED燈具已達2萬4千餘盞，占全院80%，約節省64萬度電。

傅雲慶說，醫療永續發展是一項長期挑戰，夥伴關係扮演著關鍵角色，醫界的團結與合作，是推動永續發展的重要基石。

由台灣永續能源研究基金會（TAISE）號召成立的「台灣氣候與健康聯盟」今舉辦首場會員大會，以「院長永續講堂」為主題，傅雲慶在會場中發表演說。有來自全台50家醫療機構首長及代表以及近200位學者參與。

大會邀請衛生福利部次長林靜儀、台灣醫院協會李飛鵬理事長、中華民國醫師公會周慶明理事長及台中市醫師公會王博正理事長出席。