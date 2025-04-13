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新住民盛裝擺攤迎大甲媽 東南亞點心站驚艷信眾

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽祖今晚回鑾，台中市大甲區德化國小新住民學習中心設的東南亞美食攤吸睛。圖／德化國小提供
大甲媽祖今晚回鑾，台中市大甲區德化國小新住民學習中心設的東南亞美食攤吸睛。圖／德化國小提供

大甲媽祖遶境進香9天8夜今晚回鑾，大甲區德化國小新住民學習中心設置「東南亞異國美食點心攤」，新住民家庭烹調家鄉傳統點心，穿著各國特色傳統服飾與民眾互動，和民眾做文化和美食交流。

異國美食點心攤很吸睛，吸引民眾駐足，從越南果凍花、越南甜糯米糕、印尼蝦餅到泰式涼拌米線，每一道料理都是東南亞風味，民眾可現場品嘗，新住民媽媽親切介紹食材來源與製作方式。

德化國小校長陳建順表示，新住民學習中心不僅是語言與生活技能的學習平台，更是推動文化交流的重要橋梁，透過美食作為媒介，不同族群間得以建立情感連結，共同營造友善、多元、包容的社區環境。

德化國小新住民學習中心近年積極推動國際理解教育，透過節慶活動、文化課程與社區參與，逐步打造出「在地即國際」的學習場域。

大甲媽祖今晚回鑾，台中市大甲區德化國小新住民學習中心設的東南亞美食攤吸睛。圖／德化國小提供
大甲媽祖今晚回鑾，台中市大甲區德化國小新住民學習中心設的東南亞美食攤吸睛。圖／德化國小提供
大甲媽祖今晚回鑾，台中市大甲區德化國小新住民學習中心設的東南亞美食攤吸睛。圖／德化國小提供
大甲媽祖今晚回鑾，台中市大甲區德化國小新住民學習中心設的東南亞美食攤吸睛。圖／德化國小提供

大甲媽 新住民 點心

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