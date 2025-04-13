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彰化田中寵愛嘉年華路跑 毛小孩陪跑、赫見鱷魚

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣台灣米倉田中馬拉松系列活動「雙鐵勇闖半線，寵愛嘉年華」今天登場，民眾帶著寵物來參加趣味遊戲。圖／主辦單位提供
彰化縣台灣米倉田中馬拉松系列活動「雙鐵勇闖半線，寵愛嘉年華」今天登場，民眾帶著寵物來參加趣味遊戲。圖／主辦單位提供

彰化縣台灣米倉田中馬拉松系列活動「雙鐵勇闖半線，寵愛嘉年華」今天在田中鎮高鐵園區登場，今年參加人數暴增到5千人，跑者還帶著烏龜、鱷魚等寵物來參賽，希望推動「寵愛家人、善待動物、珍惜資源」精神。

田中馬拉松總幹事鄭宗政表示，除了一年一度的秒殺田中馬，團隊也希望讓運動風氣持續整年，讓全家親子、甚至帶著毛小孩前來參賽，養成運動習慣促進健康，因此全年舉辦多項小型賽事，而「寵愛嘉年華」開放跑者帶著毛小孩參賽，今年是第三屆，已從去年的一千多人，今年暴增到5200人參加，寵愛的對象包括父母、小孩、毛小孩等。

為了推廣善待動物友善環境，今年也有「為愛而跑，助浪溫飽」公益捐糧行動，參加者每跑出1公里，東森寵物雲便捐出10元作為流浪動物糧食基金，今天累積里程突破10萬公里，成功捐出30萬份浪浪糧食，也希望喚起大家重視流浪動物問題。

今天賽事在12公里與5公里組率先起跑後，緊接著是超慢跑與健走活動，千人齊聚一起跟著節奏暖身與超慢跑，讓長輩也能輕鬆健走，還有3公里寵物組更萌翻全場，主人帶著毛小孩一起參賽，有人用推車推著狗狗陪跑，甚至有主人用推車帶著小鱷魚、鸚鵡、烏龜來參賽。

鄭宗政說，主辦單位也鼓勵參賽者搭乘高鐵、台鐵前來，結合環保理念，鼓勵多利用公共交通運輸，希望營造「田中雙鐵友善運動小鎮」。接下來還有5月4日的親子「媽趣迷你馬拉松」開放報名到4月15日。

今天活動也安排滑步車障礙體驗區、街頭藝人互動、市集攤位、消防小英雄體驗區、遊樂氣墊設施等，讓親子玩得不亦樂乎。

彰化縣台灣米倉田中馬拉松系列活動「雙鐵勇闖半線，寵愛嘉年華」今天登場，還有，跑者還帶著鱷魚寵物來參賽。圖／主辦單位提供
彰化縣台灣米倉田中馬拉松系列活動「雙鐵勇闖半線，寵愛嘉年華」今天登場，還有，跑者還帶著鱷魚寵物來參賽。圖／主辦單位提供
彰化縣台灣米倉田中馬拉松系列活動「雙鐵勇闖半線，寵愛嘉年華」今天在田中鎮高鐵園區登場。圖／主辦單位提供
彰化縣台灣米倉田中馬拉松系列活動「雙鐵勇闖半線，寵愛嘉年華」今天在田中鎮高鐵園區登場。圖／主辦單位提供
彰化縣台灣米倉田中馬拉松系列活動「雙鐵勇闖半線，寵愛嘉年華」今天在田中鎮高鐵園區登場。圖／主辦單位提供
彰化縣台灣米倉田中馬拉松系列活動「雙鐵勇闖半線，寵愛嘉年華」今天在田中鎮高鐵園區登場。圖／主辦單位提供

毛小孩 流浪動物 路跑 馬拉松

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