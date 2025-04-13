傳蔡其昌交棒？ 何欣純：有信心2026中市長選舉被提名

民進黨台中立委何欣純昨號召民進黨議員，到大肚迎接大甲媽祖鑾轎回到台中，以往都是立法院前院長蔡其昌主導，這一次由何欣純號召「交棒意味濃厚」何欣純日前受訪表示「我確實有在準備參選台中市長」、「最終還是要尊重黨的提名機制，我對自己有信心。」

外傳，立法院前院長蘇嘉全來喬何欣純與蔡其昌參選市長一事，民進黨資深議員指出「何欣純只差正式宣布」、「應該不用喬了？」據了解，民進黨中央可能在今年七月就會宣布市長人選。

議員透露，蘇嘉全密會綠營派系要角，且擔任何欣純的競選總部的主委，從何欣純號召民進黨議員在台中、彰化交界迎接大甲媽祖，往年都是蔡其昌「領銜」，這也凸顯「民進黨已認定何欣純」。

蘇嘉全是英系大老，曾經參選過台中市長，與前市長胡志強得票差距不到3%，且仍負責台中耕耘，與英系議員保持密切聯繫。

政壇好奇「何蔡是否有市長情結？」何欣純受訪表示，我們有默契要團結。我確實有在準備參選台中市長，這段時間常跑基層，像豐原、海線、山海屯、市區都去。我是海線的媳婦，他（蔡）是海線的兒子，我們常討論大海線怎麼發展。

何欣純說最終還是要尊重黨的提名機制「我對自己有信心。」

9天8夜大甲媽遶境活動接近尾聲，往年立法院副院長蔡其昌曾邀時任立委的莊競程、陳柏惟，台中市議員陳世凱、黃守達、施志昌、楊典忠、林祈烽、江肇國、王立任、林德宇等人，在大肚分駐所前迎大甲媽回鑾，並徒步行腳。何欣純昨也號召民進黨議員前往大肚迎接，「交棒意味濃厚！」

國民黨對手可能是江啟臣或楊瓊瓔，不知道最後誰出線「我也沒有做民調。」