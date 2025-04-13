台中孔廟考生祈福大不同 設打卡景點還有茶席、啦啦隊

統測及國中會考倒數，台中市孔廟今為考生舉辦祈福許願活動。與以往不同的是，祈福已不是單純的祈求活動，現場還來了啦啦隊，以及為考生和家長設了茶席和咖啡區，甚至吸引中部多所大學及國軍招募中心設置「未來志向諮詢攤位」，提供升學方向與學涯規畫的專業諮詢，比以往生動活潑多了。

除了有市政府副秘書長張大春擔任主祭官，台體大校長許光麃、嶺東科大校長陳仁龍、台中一中校長林隆諺、台中女中校長洪幼齡及台中高工校長黃尚煜等中部教育界人士也都到場。

祈福儀式除了結合祭孔儀程，祈祝至聖先師庇佑應試者考運順遂，更融合台灣棒球精神，以「擊出全壘打」、「投出好球」等儀式象徵考生在考場上全力以赴、突破自我。限額600名，不到2天報名全數額滿。

所長李書華說，除了祈福儀式，現場還設有智慧對決、沉著應對、步步高升、勢如破竹及狀元及第等拍照打卡區，提供參與者與親友合影留念，留下難忘回憶。另還設茶席及咖啡區，邀請茶藝師及咖啡達人現場泡茶與沖煮咖啡，讓考生們在考前舒壓放鬆。

張大春帶領6百名祈福民眾循古禮向至聖先師孔子虔誠參拜祈福，他和民政局長吳世瑋等人還比出「擊出全壘打」、「投出好球」等姿勢，祝福考生能在先師庇佑下從容赴考、金榜題名。