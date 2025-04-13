與世界接軌 南投埔里虎頭山擬打造國際風景區

南投埔里虎頭山、台灣地理中心碑等景點等已納入日月潭國家風景區，為邁向國際化，日月潭國家風景管理處以打造台灣中心點出發，擬建置立體停車場、虎頭山頂遊客中心，並優化當地步道系統，加強推動區域發展亮點觀光，與世界接軌。

「台灣地理中心碑」位居虎頭山麓，其虎子山頂有全台最大的三角點「台灣測量原點」是台灣中心點，周邊還有虎頭山、鯉魚潭及地母廟等景點，能循步道登高踏青，且發展飛行傘運動，具備獨特性和差異性，2020年被納入日月潭風景區。

日月潭國家風景區管理處近年以「台灣之心」為主軸，提升當地旅遊設施，先後完成地理中心碑山頂觀景平台、鰲頭山步道，多功能旅遊資訊站也將於6月開幕；為朝國際化景區發展，近期進行可行性評估，與地方座談，盼持續擴大建設。

日管處表示，地理中心碑及虎頭山區域將以打造台灣地理中心點出發，並以埔里是台灣原生蝴蝶的生態棲地、夜間山林及暗空景觀、飛行傘及路跑活動盛行等元素，強化周邊基礎設施，未來能與世界各國地理中心接軌，創造國際行銷的話題。

其中將利用虎頭山地形優勢於山頂新建遊客服務中心及停車空間、觀景眺高步道，進一步優化整體環山步道系統，新設地母廟步道，串連犁頭尖山、枇杷城山、鯉魚潭步道路線，更規畫將地理中心碑旁的埔里高工活動中心改建為立體停車場。