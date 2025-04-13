母親重病命危求大甲媽祖保佑 他連3年陪走今年送守護飲料

大甲媽祖遶境進香今天將回鑾鎮瀾宮安座，沿途很多善心者準備美食飲料送隨香客，台中市民李瑋哲今年是第3年跟著媽祖走，今年更準備媽祖守護氣泡酒送隨香客，他說母親曾因重病命危，父親哭求媽祖救命，母親後來病情好轉，他請人研發謝恩酒，感謝媽祖的救命之恩。

今年36歲的李瑋哲，3年前開始跟著大甲媽祖遶境進香，他騎著媽祖鳳鸞車很特別，今年車上載有媽祖守護氣泡酒。

李瑋哲表示，母親去年腫瘤爆裂，敗血症，子宮切除，多次手術，在鬼門關走了多次，在子宮切除時因動脈出血不止，醫院請家屬簽放棄急救同意書，當下他父親和妹妹都急哭。

當時他父親很無助，求媽祖救命，二天後，他母親醒來，醒來時問大家，是誰到醫院拿青草給她吃？還幫她按摩肚子，有熱熱的感覺，她就醒了，家人認為是媽祖婆救了母親，因為家中種首烏，因此用首烏釀媽祖氣泡酒，意含媽祖守護一生，今年特別帶媽祖系列氣泡酒回鑾謝恩。

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