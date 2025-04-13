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醫院變書屋 第七座好鄰居紙圖書館落腳南投佑民醫院

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
統一超商好鄰居文教基金會攜手永續好夥伴7-ELEVEN、正隆公司、博客來及台灣展臂閱讀協會，將深受孩子喜愛的「MINI好鄰居紙圖書館」搬到「南投佑民醫療社團法人佑民醫院」。圖／統一超提供
統一超商好鄰居文教基金會攜手永續好夥伴7-ELEVEN、正隆公司、博客來及台灣展臂閱讀協會，將深受孩子喜愛的「MINI好鄰居紙圖書館」搬到「南投佑民醫療社團法人佑民醫院」。圖／統一超提供

4月23日世界閱讀日將至，閱讀不只存在書桌前，也可以走進醫院候診區，統一超商好鄰居文教基金會攜手永續好夥伴7-ELEVEN、正隆公司、博客來及台灣展臂閱讀協會，將深受孩子喜愛的「MINI好鄰居紙圖書館」搬到「南投佑民醫療社團法人佑民醫院」，一舉將院內小兒科、婦產科候診空間升級為溫馨親子共讀角落，結合永續設計，讓閱讀真正走進社區、融入生活。

統一超商好鄰居文教基金會長期耕耘兒童閱讀教育的統一超商好鄰居文教基金會推動「閱讀勵學」計畫邁入第11年，陪伴逾百所鄉鎮小學與課輔班，補位社區圖書資源，至今累計閱讀量已突破85萬本讀冊。

統一超表示，2024年影響逾5000名孩童，單年總閱讀量達21萬冊，參與學生年平均閱讀冊數將近40本，是全台平均值的兩倍以上，展現閱讀力與永續素養年年成長，而2022年起，更將閱讀結合永續，攜手正隆公司、7-ELEVEN等將回收紙材打造成「好鄰居紙圖書館」，至今累計再生利用達10公噸回收紙材，相當於貢獻減碳58公噸、保留200棵樹。

統一超表示，今年第七座「好鄰居紙圖書館」更首度將閱讀觸角延伸至醫療場域，選址於草屯唯一收治兒科住院的「南投佑民醫療社團法人佑民醫院」，將2樓婦兒科候診區規劃為全新閱讀角落，由正隆公司運用7-ELEVEN門市回收紙箱打造永續紙材桌椅，並設計出Bear寶貝收納屋、啄木鳥紙醫生、奇幻冒險地圖桌等閱讀設施，加上博客來特別捐贈的逾百本童書，巧妙融合陪伴與照護需求，幫助孩童在醫療過程中獲得心理安適與知識啟發。

圖書館 永續 鄰居

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