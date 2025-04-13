深夜狂風暴雨…南投市鷹架倒、仁愛土石流 幸未釀傷

受鋒面影響，中央氣象署昨晚針對14縣市發布豪大雨特報，其中南投入夜豪雨狂風，仁愛投89線36.5K發生土石流，南投市彰南路碧山巖附近有鷹架倒塌，一度無法通行，所幸均無人受傷，經公所及相關單位派員處理，目前均已搶通。

仁愛鄉投89線力行產業道路因路況差，幾乎逢雨必坍，號稱「全台最爛的路」，而昨因鋒面來襲，山區深夜降雨，且雨勢強烈，該路線36.5K處上班邊坡土石滑落，泥流阻斷道路，交通中斷，當地公所得知通報廠商調遣重機具進駐搶通道路。

仁愛鄉長江子信說，昨晚下了一場大雨，又把上游沙石帶很多下來，目前塔羅灣溪水流湍急，所幸鋼便橋無礙；但投89線36.5K邊坡土石流，泥沙隨雨水形成泥流溢散路面，一度無法通行，今上午緊急派員處理，現已搶通，持續清除路面。

此外，南投市昨深夜同樣遭暴雨侵襲，甚至吹起狂風，南投市彰南路三段碧山巖附近今凌晨傳出有鷹架倒塌，所幸無人員施工，也無車輛經過，未造成傷亡，但落掉鷹架阻礙交通，警消獲報後立刻派員前往現場了解，並拉起封鎖線暫停通行。