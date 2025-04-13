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台中市政路延伸5月通車 紓解台灣大道交通

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市「市政路延伸工程」第1標工業區一路至安和路段已完工，施工單位日前已完成路燈測試，並全面點亮。圖／台中市府提供
台中市「市政路延伸工程」第1標工業區一路至安和路段已完工，施工單位日前已完成路燈測試，並全面點亮。圖／台中市府提供

台中市「市政路延伸工程」第1標工業區一路至安和路段，日前已順利完工，目前正進行驗收，施工單位已完成路燈測試，並全面點亮，讓原本昏暗的街區明亮起來，也象徵通車進入倒數階段，預計5月驗收完成後開放通車，可望紓解工業區一路至台灣大道及朝馬路的交通壅塞。

建設局長陳大田表示，市政路延伸工程第1標（工業區一路至安和路段）全長約750公尺，總經費約23億8930萬元，其中工程費約9億793萬元、用地費約14億8200萬元，目前已進入驗收階段，而路燈部分也全面接電並完成點燈，通車後可望紓解工業區一路至台灣大道及朝馬路的交通壅塞，並串聯安和路與南屯交流道，整體提升區域通行效率。

陳大田說，此路段未來也將作為捷運藍線主線台灣大道段施工期間的重要替代道路，不僅減輕施工對交通的衝擊，更強化台中市整體交通網路的韌性與便利性。

建設局指出，市政路延伸工程第2標安和路至環中路三段，正積極施工中，由於需跨越筏子溪及穿越高鐵與國道一號等重要交通設施，工程難度高，目前已完成約20%，預計明年底完工。

台中市市政路延伸工程第1標工業區一路至安和路段，已於今年3月28日順利完工。圖／台中市府提供
台中市市政路延伸工程第1標工業區一路至安和路段，已於今年3月28日順利完工。圖／台中市府提供

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