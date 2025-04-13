台中大巨蛋在哪孵蛋？盧秀燕：交專業評估最快今年宣布

台中市議員黃馨慧表示，市長去年就宣布要興建大巨蛋，並加速進行前置作業，市民紛猜測孵蛋地點在哪？市長盧秀燕表示「今年會公布」北屯、南屯、烏日、西屯都在考量中。

盧秀燕上個月受訪說，大巨蛋選址不是市長想在哪就在哪，有客觀的條件，不但要有交通連結，也要能吸引投資，將交由專業人士評估。

議員黃馨慧表示，檢視101百貨和國泰興建大型商場選址落腳七期（台灣大道、文心路口），原因可歸納：一是西屯地點佳、二為七期商業聚集、集客力強，最後當然是西屯有捷運綠線、藍線、市政路、台灣大道、台74號、國一中港交流道等便捷交通網路，完勝台中其他區域。

黃馨慧指出，西屯蛋黃區已充分證明有商業潛力，而西屯也有農地面臨轉型，市長去年提示大巨蛋孵蛋需要「交通便利、素地10-15公頃、招商容易」三條件，去年12月11日將西屯列入選址考量，一個月前透露台中大巨蛋營運方向「要朝複合式商業化」，很多民眾認為「西屯根本就是首選」。

黃說，101龍頭百貨進駐台中是明智、果決之舉，但大巨蛋選址遲遲不明，市民都在引頸期期待。盧秀燕縮小範圍說，北屯、南屯、烏日、西屯都在考量中，今年會公布。