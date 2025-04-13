台中萬和宮近千契子女回宮 吃八寶粥為媽祖祝壽祈平安

台中市三級古蹟萬和宮近千名的媽祖「契子女」趕在媽祖誕辰前陸續回宮，祈求媽祖娘娘保佑平安健康長大。董事長蕭清杰在廟前歡迎他們，並舉辦祈福法會，許多小朋友們跟著父母、爺爺奶奶雙手合十，或持香拜拜，也同時享受八寶粥，並獲贈夀桃及夀麵。

董事長蕭清杰說，所謂契子女，就是與神明訂定契約，請神明收為契子女（義子或義女）擔任孩子成年前的守護神，祈求幫忙照顧，庇佑平安、順利長大成人。

萬和宮說，每年媽祖誕前夕，契子女會回宮廟恭祝媽祖聖誕，並換「絭」（音同眷，銅錢穿紅紗線）的紅紗線，直到滿16歲成人為止。 萬和宮從2007年辦理媽祖契子女登記，並自隔年媽祖誕辰前夕，請契子女回宮為媽祖娘娘祝夀，祈求保佑平安長大。契子人數第1年有150人，今年增為 4120人。

萬和宮說，今天上午舉辦的媽祖契子女恭祝媽祖誕辰祈福法會，有近千名未滿周歲及尚在襁褓的稚齡幼童或學齡前孩童，由父母或爺爺、奶奶陪伴陸續到萬和宮。 活動在鳴鐘九響、擂鼓三通、奏樂及禮炮聲中展開，蕭清杰率領契子女和家長，虔誠行禮、參香，祈求保佑契子女，順利成長，並健康快樂平安長大，長大後認真為國家、社會服務。