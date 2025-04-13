快訊

出國注意！網揭1詐騙手法「假搭訕真騙財」：千萬別拿錢出來

膽結石該不該切除？「非緊急但必需」手術考驗醫師與病人緣分

半導體關稅明公布！他指「強勢乙方台積電」不受影響 網卻憂股價先動

聽新聞
0:00 / 0:00

台中24年「非常棧婚宴會館」6月底熄燈 網友哭喊：「別關好嗎」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
非常棧昨日在臉書發布公告，即將於6月30日結束營業。圖／擷取自非常棧婚禮會館提供
非常棧昨日在臉書發布公告，即將於6月30日結束營業。圖／擷取自非常棧婚禮會館提供

台中知名婚宴會館「非常棧婚禮會館」經營24年，昨日宣佈將於6月30日結束營業，消息曝光後，大批網友十分不捨，希望不要熄燈，或是可將餐廳規模縮小。非常棧婚禮會館表示，感謝大家的支持，目前暫時沒有展店計畫。

「非常棧婚禮會館」位於台中市南屯區，自2000年開業至今，是台中極具代表性的婚宴會館，一、二樓均設有宴會廳，陪伴許多新人走過人生重要回憶；店內也提供港式點心與中式料理，包括荷葉糯米雞、避風塘軟殼蟹、川味水煮肥牛、海鮮豆腐煲等，是民眾用餐，舉辦尾牙春酒的好去處。

非常棧昨日在臉書發布公告，指「緩緩地轉身，複雜而艱困地道別，感謝您24年來的陪伴與支持，非常棧婚禮會館即將於6月30日結束營業」，「衷心感謝大家的支持，讓非常棧一同參與您生活中美好的歡聚時光，見證您們的幸福時刻」。

不少粉絲得知消息後十分不捨，紛紛表示「吃不到好吃的荷葉糯米雞了」、「在這裡舉辦我的終身大事，可惜不捨」、「太難過了…全家大小最愛的餐廳」、「台中最好吃的港點，期待可以重生」，也有網友哭喊「不用開這麼大間，小小間的也可以，別關好嗎」。非常棧表示，感謝大家的支持，目前暫時沒有展店計畫。

婚禮 餐廳

延伸閱讀

獨／台中24年「非常棧」婚禮會館熄燈！網友：太難過

才花1500萬裝潢！台中10年韓式燒肉「笨豬跳」熄燈

獨／台中人的回憶！ 34年人氣小吃「李記蒸餃世家」熄燈

影／台北72年鄭記豬腳飯熄燈日 他被控插隊見警喊：我也排快2小時

相關新聞

影／大甲媽回鑾突遇強風雨 信眾冒雨鑽轎底虔誠盛況警動容

大甲媽祖9天8夜遶境進香今晚將回大甲鎮瀾宮，今天凌晨從台中市清水區起駕，昨晚強風大雨，民眾冒雨等候鑾轎鑽轎底，員警全程守...

影／90多歲阿嬤跪迎大甲媽想躦轎跪到發抖 暖警這樣幫她

大甲媽遶境進香昨天抵達台中市清水區時，一名90多歲阿嬤跟著人群跪排想躦轎底求平安，她年紀大無法完全跪坐，已跪到全身發抖，...

台中24年「非常棧婚宴會館」6月底熄燈 網友哭喊：「別關好嗎」

台中知名婚宴會館「非常棧婚禮會館」經營24年，昨日宣佈將於6月30日結束營業，消息曝光後，大批網友十分不捨，希望不要熄燈...

醫院變書屋 第七座好鄰居紙圖書館落腳南投佑民醫院

4月23日世界閱讀日將至，閱讀不只存在書桌前，也可以走進醫院候診區，統一超商好鄰居文教基金會攜手永續好夥伴7-ELEVE...

深夜狂風暴雨…南投市鷹架倒、仁愛土石流 幸未釀傷

受鋒面影響，中央氣象署昨晚針對14縣市發布豪大雨特報，其中南投入夜豪雨狂風，仁愛投89線36.5K發生土石流，南投市彰南...

台中市政路延伸5月通車 紓解台灣大道交通

台中市「市政路延伸工程」第1標工業區一路至安和路段，日前已順利完工，目前正進行驗收，施工單位已完成路燈測試，並全面點亮，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。