聽新聞
0:00 / 0:00
台中24年「非常棧婚宴會館」6月底熄燈 網友哭喊：「別關好嗎」
台中知名婚宴會館「非常棧婚禮會館」經營24年，昨日宣佈將於6月30日結束營業，消息曝光後，大批網友十分不捨，希望不要熄燈，或是可將餐廳規模縮小。非常棧婚禮會館表示，感謝大家的支持，目前暫時沒有展店計畫。
「非常棧婚禮會館」位於台中市南屯區，自2000年開業至今，是台中極具代表性的婚宴會館，一、二樓均設有宴會廳，陪伴許多新人走過人生重要回憶；店內也提供港式點心與中式料理，包括荷葉糯米雞、避風塘軟殼蟹、川味水煮肥牛、海鮮豆腐煲等，是民眾用餐，舉辦尾牙春酒的好去處。
非常棧昨日在臉書發布公告，指「緩緩地轉身，複雜而艱困地道別，感謝您24年來的陪伴與支持，非常棧婚禮會館即將於6月30日結束營業」，「衷心感謝大家的支持，讓非常棧一同參與您生活中美好的歡聚時光，見證您們的幸福時刻」。
不少粉絲得知消息後十分不捨，紛紛表示「吃不到好吃的荷葉糯米雞了」、「在這裡舉辦我的終身大事，可惜不捨」、「太難過了…全家大小最愛的餐廳」、「台中最好吃的港點，期待可以重生」，也有網友哭喊「不用開這麼大間，小小間的也可以，別關好嗎」。非常棧表示，感謝大家的支持，目前暫時沒有展店計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言