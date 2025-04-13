台中24年「非常棧婚宴會館」6月底熄燈 網友哭喊：「別關好嗎」

台中知名婚宴會館「非常棧婚禮會館」經營24年，昨日宣佈將於6月30日結束營業，消息曝光後，大批網友十分不捨，希望不要熄燈，或是可將餐廳規模縮小。非常棧婚禮會館表示，感謝大家的支持，目前暫時沒有展店計畫。

「非常棧婚禮會館」位於台中市南屯區，自2000年開業至今，是台中極具代表性的婚宴會館，一、二樓均設有宴會廳，陪伴許多新人走過人生重要回憶；店內也提供港式點心與中式料理，包括荷葉糯米雞、避風塘軟殼蟹、川味水煮肥牛、海鮮豆腐煲等，是民眾用餐，舉辦尾牙春酒的好去處。

非常棧昨日在臉書發布公告，指「緩緩地轉身，複雜而艱困地道別，感謝您24年來的陪伴與支持，非常棧婚禮會館即將於6月30日結束營業」，「衷心感謝大家的支持，讓非常棧一同參與您生活中美好的歡聚時光，見證您們的幸福時刻」。

不少粉絲得知消息後十分不捨，紛紛表示「吃不到好吃的荷葉糯米雞了」、「在這裡舉辦我的終身大事，可惜不捨」、「太難過了…全家大小最愛的餐廳」、「台中最好吃的港點，期待可以重生」，也有網友哭喊「不用開這麼大間，小小間的也可以，別關好嗎」。非常棧表示，感謝大家的支持，目前暫時沒有展店計畫。