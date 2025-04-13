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中龍鋼鐵公司關鍵轉型期 員眷自強活動3000多位員工報名參加

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中龍鋼鐵公司一年一度的員眷自強活動，將辦理4梯次供3000多位員工報名參加，今天首場在台中麗寶樂園登場。圖／中龍鋼鐵公司提供
中龍鋼鐵公司一年一度的員眷自強活動，將辦理4梯次供3000多位員工報名參加，今天首場在台中麗寶樂園登場。圖／中龍鋼鐵公司提供

中龍鋼鐵公司一年一度的員眷自強活動，將辦理4梯次供3000多位員工報名參加，今天首場在台中麗寶樂園登場，吸引大批員工和眷屬參加。

中龍公司總經理梁乃文表示，今年是中龍迎來關鍵的轉型時刻，從一號高爐大修、建置智慧高爐，到高品級再生鋼材製程的開發，不僅提升生產效率，也朝更環保、更具競爭力的方向前進。

他說這些過程來自每位同仁的投入與堅持，及眷屬的支持，舉辦自強活動，慰勞同仁的辛勞，更要表達公司對眷屬們的感謝，他說未來中龍會持續努力，讓每一位同仁都能夠在穩定、成長的環境中發展，實現真正的平衡與幸福。

中龍企業工會張多榮常務理事表示，感謝公司每年用心規劃全家同樂、親子共遊的自強活動，更準備許多精心挑選的摸彩獎項。未來工會也將持續扮演勞資雙方溝通的橋樑，促進勞資和諧，共同為公司的發展努力。

中龍公司行政副總杜俊演說，員工是公司最重要的資產，希望透過每年持續舉辦這樣的大型活動，讓員工在工作之餘，也能陪伴家人，享受快樂的時光，增進親子關係

中龍鋼鐵公司一年一度的員眷自強活動，將辦理4梯次供3000多位員工報名參加，今天首場在台中麗寶樂園登場。圖／中龍鋼鐵公司提供
中龍鋼鐵公司一年一度的員眷自強活動，將辦理4梯次供3000多位員工報名參加，今天首場在台中麗寶樂園登場。圖／中龍鋼鐵公司提供

勞資 溝通 親子關係

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