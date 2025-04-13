快訊

未買搶先看！Switch 2現身任天堂博物館 玩家可朝聖「近距離感受」

美中貿易戰恐燒到台灣！華郵：川習互不讓步經濟脫鉤增加實際戰爭可能

美中角力第二章 謝金河：美國國債攻防

影／90多歲阿嬤跪迎大甲媽想躦轎跪到發抖 暖警這樣幫她

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽鑾轎昨天抵達台中市清水區，她跪很久，因為年邁無法完全跪坐，全身發抖被警備隊長洪志仁及高美所副所長李財安發現，請阿嬤先起來休息。圖／民眾提供
大甲媽鑾轎昨天抵達台中市清水區，她跪很久，因為年邁無法完全跪坐，全身發抖被警備隊長洪志仁及高美所副所長李財安發現，請阿嬤先起來休息。圖／民眾提供

大甲媽遶境進香昨天抵達台中市清水區時，一名90多歲阿嬤跟著人群跪排想躦轎底求平安，她年紀大無法完全跪坐，已跪到全身發抖，在旁護轎員警立即拿椅子讓阿嬤先坐著等鑾轎，等鑾轎將通過時，二警保護阿嬤，助她完成躦轎底心願。

大甲媽遶境進香今天是最後一天，下午將進入大甲市區遶境，晚上回到鎮瀾宮安座，在上萬人恭迎下回鑾安座大典，完成今年遶境進香盛事。

遶境進香9天8夜沿途有很多信眾跪迎鑾轎要躦轎底求平安和健康，昨天下午清水區中山路上出現排隊人龍，媽祖鑾轎未到，排隊人潮已跪地。

一名90多歲阿嬤跟著人群跪很久，她因為年邁無法完全跪坐，仍虔誠跪著，因體力不支全身發抖，一被一旁護轎的清水警分局警備隊長洪志仁及高美所副所長李財安發現。

副所長李財安先從路旁借椅子讓阿嬤坐，隊長及副所長站兩旁，等到鑾轎抵達，二警保護阿嬤，讓她順利躦轎底。

進香 遶境 阿嬤

延伸閱讀

影／大甲媽回鑾突遇強風雨 信眾冒雨鑽轎底虔誠盛況警動容

大甲媽回鑾！台中人好熱情爭相鑽轎底 傍晚才到清水

影／大甲媽回鑾清水沙鹿人潮達高峰 鋼管熱舞車隊吸晴

大甲媽遶境沿途免費點心攤 外國人直呼太驚奇

相關新聞

影／大甲媽回鑾突遇強風雨 信眾冒雨鑽轎底虔誠盛況警動容

大甲媽祖9天8夜遶境進香今晚將回大甲鎮瀾宮，今天凌晨從台中市清水區起駕，昨晚強風大雨，民眾冒雨等候鑾轎鑽轎底，員警全程守...

大甲媽回鑾！台中人好熱情爭相鑽轎底 傍晚才到清水

大甲媽遶境回鑾，今天清晨3時46分進入台中，吸引民眾爭相躦轎底，鑾轎一路從大肚到龍井，遶境逾13小時，在下午4時57分、...

影／90多歲阿嬤跪迎大甲媽想躦轎跪到發抖 暖警這樣幫她

大甲媽遶境進香昨天抵達台中市清水區時，一名90多歲阿嬤跟著人群跪排想躦轎底求平安，她年紀大無法完全跪坐，已跪到全身發抖，...

好消息！台中市政路「這1段」完工亮燈 預計5月通車

連接台中市三大園區的「市政路延伸工程」，其中第1標工業區一路至安和路段順利完工，進入驗收階段，沿線路燈全面點亮，象徵通車...

彰縣體育館地板塌陷 高中排球聯賽換場地

全國高級中等學校體育總會在彰化縣立體育館，舉辦113學年度高中排球聯賽甲級決賽，首日賽事結束例行性檢查場地發現有塌陷問題...

大甲媽今回鑾 白沙屯媽進香上看27萬人

大甲鎮瀾宮媽祖進香預計今晚回鑾安座，昨天凌晨3時通過大度橋回到台中市時，大批隨香信眾綿延超過10公里，場面壯觀，沿途排隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。