影／90多歲阿嬤跪迎大甲媽想躦轎跪到發抖 暖警這樣幫她

大甲媽遶境進香昨天抵達台中市清水區時，一名90多歲阿嬤跟著人群跪排想躦轎底求平安，她年紀大無法完全跪坐，已跪到全身發抖，在旁護轎員警立即拿椅子讓阿嬤先坐著等鑾轎，等鑾轎將通過時，二警保護阿嬤，助她完成躦轎底心願。

大甲媽遶境進香今天是最後一天，下午將進入大甲市區遶境，晚上回到鎮瀾宮安座，在上萬人恭迎下回鑾安座大典，完成今年遶境進香盛事。

遶境進香9天8夜沿途有很多信眾跪迎鑾轎要躦轎底求平安和健康，昨天下午清水區中山路上出現排隊人龍，媽祖鑾轎未到，排隊人潮已跪地。

一名90多歲阿嬤跟著人群跪很久，她因為年邁無法完全跪坐，仍虔誠跪著，因體力不支全身發抖，一被一旁護轎的清水警分局警備隊長洪志仁及高美所副所長李財安發現。

副所長李財安先從路旁借椅子讓阿嬤坐，隊長及副所長站兩旁，等到鑾轎抵達，二警保護阿嬤，讓她順利躦轎底。