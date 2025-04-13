影／大甲媽回鑾突遇強風雨 信眾冒雨鑽轎底虔誠盛況警動容

大甲媽祖9天8夜遶境進香今晚將回大甲鎮瀾宮，今天凌晨從台中市清水區起駕，昨晚強風大雨，民眾冒雨等候鑾轎鑽轎底，員警全程守護，護轎的清水警分局員警看到民眾虔誠盛況很感動，一名隨行志工說，這就是台灣信仰的力量。

一年一度的大甲媽祖遶境進香今天是最後一天行程，昨天傍晚進入台中市沙鹿區後，由清水警分局員警全程護轎，該分局防治組長顏永椿今年7月將退休，也全程護轎，他說到清水分局任職10多年，虔誠的心為家人健康祈福，他從警44年，這場護轎任務中令他感動與懷念。

昨天深夜清水區突然強風大雨，大雨阻止不了民眾排隊鑽轎底熱情，多數人穿雨衣，也有人沒穿雨衣，民眾說冒雨鑽轎底為自己求平安。