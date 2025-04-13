聽新聞
0:00 / 0:00

彰縣體育館地板塌陷 高中排球聯賽換場地

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

全國高級中等學校體育總會在彰化縣立體育館，舉辦113學年度高中排球聯賽甲級決賽，首日賽事結束例行性檢查場地發現有塌陷問題，連夜補強仍有安全疑慮，昨公告延賽，因彰化縣政府無法及時修復，大會決定移地舉辦，但尚未就近找到合適賽場。

113學年度高中排球聯賽甲級決賽11日至13日進行，未料全國高級中等學校體育總會公告，大會進行例行性場地檢查發現有塌陷問題，經連夜補強，昨天上午召集技術委員會評估開會，且經上級機關陳報後，認為場地狀況仍有安全疑慮，基於保護選手的考量，大會決定賽事延後辦理，待確認地借用場狀況後，盡速宣布延賽的時間和地點。

全國高級中等學校體育總會與彰化縣政府聯繫，確認這兩天無法修復場地，決定另覓場地舉辦比賽。

大會人員表示，高中排球聯賽甲級決賽是重要賽事，每天都例行性檢查場地，11日舉辦四場比賽，結束賽事後，檢查場地發現有塌陷問題，若繼續在這樣的場地比賽，對成長中的選手膝蓋等身體重要關節組織可能造成傷害，為保護選手不得不移往別的場地比賽。

彰化縣政府回應指出，全國高級中等學校體育總會在賽前會勘和進行布置，未發現場地有異，部分區域地板踩踏較軟，11日首日賽後，進行例行性場地檢查並補強，為顧及參賽球員安全，臨時決定取消後續賽程。

縣政府將全力協助高中體總處理後續相關事宜，並盡速請專業廠商釐清場地疑義範圍。

排球 體育館

延伸閱讀

HVL／彰化體育館地板竟塌陷！高中排球甲級決賽今公告延賽

痛到睡不著…8旬婦沈默殺手上身不自知 拔草跌坐致脊椎體嚴重塌陷

清水塌陷大樓都發局公告停用 限期1個月搬家…有住戶無助哭

台中清水塌陷建物公告停用 開放住戶限期搬家

相關新聞

大甲媽回鑾！台中人好熱情爭相鑽轎底 傍晚才到清水

大甲媽遶境回鑾，今天清晨3時46分進入台中，吸引民眾爭相躦轎底，鑾轎一路從大肚到龍井，遶境逾13小時，在下午4時57分、...

彰縣體育館地板塌陷 高中排球聯賽換場地

全國高級中等學校體育總會在彰化縣立體育館，舉辦113學年度高中排球聯賽甲級決賽，首日賽事結束例行性檢查場地發現有塌陷問題...

大甲媽今回鑾 白沙屯媽進香上看27萬人

大甲鎮瀾宮媽祖進香預計今晚回鑾安座，昨天凌晨3時通過大度橋回到台中市時，大批隨香信眾綿延超過10公里，場面壯觀，沿途排隊...

台積中科二期設廠 6月底前交地

攸關台積電先進製程設廠的中科台中二期擴建案有新進展，最大地主興農球場公告，4月30日結束營業，中科管理局證實，中科二期園...

其人其事／鄭鵬豐接棒父親 打造好玩漢寶村

彰化縣芳苑鄉漢寶村面積略小於線西鄉，身為全縣最大村的村長鄭鵬豐繼承父志，舉辦淨灘、綠美化海堤、監督濫倒，從潮間帶到農地，...

「切西瓜」撞庇護島 彰化這路口2小時就3件

公路局彰化工務段目前正在辦理彰化市彰南路1到3段15個路口改善，部分路口並設置庇護島保護行人安全，不過，本月10日上午在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。