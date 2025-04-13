彰縣體育館地板塌陷 高中排球聯賽換場地

全國高級中等學校體育總會在彰化縣立體育館，舉辦113學年度高中排球聯賽甲級決賽，首日賽事結束例行性檢查場地發現有塌陷問題，連夜補強仍有安全疑慮，昨公告延賽，因彰化縣政府無法及時修復，大會決定移地舉辦，但尚未就近找到合適賽場。

113學年度高中排球聯賽甲級決賽11日至13日進行，未料全國高級中等學校體育總會公告，大會進行例行性場地檢查發現有塌陷問題，經連夜補強，昨天上午召集技術委員會評估開會，且經上級機關陳報後，認為場地狀況仍有安全疑慮，基於保護選手的考量，大會決定賽事延後辦理，待確認地借用場狀況後，盡速宣布延賽的時間和地點。

全國高級中等學校體育總會與彰化縣政府聯繫，確認這兩天無法修復場地，決定另覓場地舉辦比賽。

大會人員表示，高中排球聯賽甲級決賽是重要賽事，每天都例行性檢查場地，11日舉辦四場比賽，結束賽事後，檢查場地發現有塌陷問題，若繼續在這樣的場地比賽，對成長中的選手膝蓋等身體重要關節組織可能造成傷害，為保護選手不得不移往別的場地比賽。

彰化縣政府回應指出，全國高級中等學校體育總會在賽前會勘和進行布置，未發現場地有異，部分區域地板踩踏較軟，11日首日賽後，進行例行性場地檢查並補強，為顧及參賽球員安全，臨時決定取消後續賽程。

縣政府將全力協助高中體總處理後續相關事宜，並盡速請專業廠商釐清場地疑義範圍。