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其人其事／鄭鵬豐接棒父親 打造好玩漢寶村

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐（右）繼承父親鄭榮坤服務鄉里的志業，村長任期進入第3屆。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐（右）繼承父親鄭榮坤服務鄉里的志業，村長任期進入第3屆。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉漢寶村面積略小於線西鄉，身為全縣最大村的村長鄭鵬豐繼承父志，舉辦淨灘、綠美化海堤、監督濫倒，從潮間帶到農地，從空氣到土壤，維護家鄉環境清潔和居民安全生活。

鄭鵬豐原本經商，父親鄭榮坤擔任村長8年退休，由他接棒後，找熱心中生代村民，壯大社區環保志工陣容，還延續父親沒做完的配合第四河川局海岸總體營造，加強堤頂結構並美化堤面與邊坡，漢寶海堤已打造兩公里自行車道。

鄭鵬豐最沉重的壓力是廢棄物濫倒，除請縣府協助，也勸說村內地主不要違法，總算減緩濫倒行為，後來環檢警出手，終止濫倒亂象。

漢寶村另一個嚴重問題是陸域風機林立，20多年前，第一批風機進來，鄭榮坤協調德商在不影響漢寶村養殖、海岸風光的區域內設置，及至9年前，政府力推綠能建設，打破尊重地方原則，再生能源業者規畫都順利達標，鄭鵬豐和村民不得不接受。

「村長權力有限，只能盡力而為。」鄭鵬豐根據耆老建議，把德商綠能回饋金訂定管理辦法，漢寶國小學童設籍漢寶村，學雜費、學籍費由回饋金支出，漢寶村生育津貼每胎6千元，喪葬慰問金5千元，另鄭鵬豐爭取補助社區長者供餐從1天增至5天，每年還舉辦40多場淨灘，希望營造宜居、好玩的漢寶村。

廢棄物 淨灘

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