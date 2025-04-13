台積中科二期設廠 6月底前交地

攸關台積電先進製程設廠的中科台中二期擴建案有新進展，最大地主興農球場公告，4月30日結束營業，中科管理局證實，中科二期園區擴建案預計6月底前完成土地點交，第3季公共工程與台積電建廠可同步進行。

台積電中科二期擴建案，在確定高雄擴增2奈米產能後，改切入1.4奈米，且編定為晶圓第25廠，規畫興建四座1.4奈米廠，首座廠預計趕在2027年底前，完成風險性試產，2028年下半年量產。

中科台中二期開發面積89公頃，興農高爾夫球場占67公頃，約占整體開發面積76.8%，軍方靶場12公頃，私人土地10公頃。

擴建案因「卡」在興農球場與會員的球證補償問題，經多次談判破局，致用地遲遲未能點交，這也讓中科管理局原訂第一季交地的承諾因此跳票。

不過，相關行政作業程序仍依法持續進行，中科二期用地取得法定程序已全部完成，計畫範圍土地都轉為國有；台積電也在上個月向中科管理局提出「租地計畫簡報」，等同啟動租地程序。

興農球場在官網10日公告表示，球場因應國家建設及經濟發展所需，業由中科管理局依法徵收，將在今年4月30日結束營運。

興農表示，興農球場會員當初入會是支付保證金14萬元，會員享有擊球權，並非股東制，興農先墊支一筆費用去購回球證，並在4月7日起，寄通知給1750名會員購回球證，球證收購價共有6種，最低49萬元、最高78.9萬元，平均約在70萬元。

接到通知的興農球場會員權益促進會成員則很氣憤，認為收購價不合理，要求興農一張球證以320萬元購回，但因收購價談不攏，700名成員推出4人當代表，已提出民事訴訟。

興農說明，對於部分會員認為球證收購價不合理要提起民事訴訟，興農表示尊重。興農未來會總結球證購回費用、法院判定興農該給的金額後，再向國家求償。