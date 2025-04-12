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好消息！台中市政路「這1段」完工亮燈 預計5月通車

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政路延伸工程第1標順利完工，沿線路燈全面點亮，預計5月驗收完成後開放通車。圖／台中市政府提供
台中市政路延伸工程第1標順利完工，沿線路燈全面點亮，預計5月驗收完成後開放通車。圖／台中市政府提供

連接台中市三大園區的「市政路延伸工程」，其中第1標工業區一路至安和路段順利完工，進入驗收階段，沿線路燈全面點亮，象徵通車進入倒數階段，預計5月驗收完成後開放通車，可望紓解工業區一路至台灣大道及朝馬路的交通壅塞。

台中市政路延伸工程為台中市區連接台中工業區、精密機械科技創新園區、中部科學園區等三大園區的交通動脈，全長約1950公尺、寬度60公尺，分2標進行，經費約73億9552萬元（含工程費39億6552萬元、用地費34億3000萬元）。

建設局長陳大田說，第1標（工業區一路至安和路段）全長約750公尺，總經費約23億8930萬元，2022年動工，歷時2年半，順利完工，進入驗收階段，路燈全面接電並完成點燈，通車後可望紓解工業區一路至台灣大道及朝馬路的交通壅塞，並串聯安和路與南屯交流道，整體提升區域通行效率。

陳大田指出，此路段未來也將作為捷運藍線主線（台灣大道段）施工期間的重要替代道路，不僅減輕施工對交通的衝擊，更強化台中市整體交通網路的韌性與便利性。

建設局表示，第2標（安和路至環中路三段）積極施工中，由於需跨越筏子溪及穿越高鐵與國道一號等重要交通設施，工程難度高，目前完成約20%，預計明年底完工。感謝地方民眾支持與中央、議會協助，市府團隊將持續以最高效率推動各項重大建設，提供市民更安全、便捷的交通環境。

台中市政路延伸工程第1標順利完工，預計5月驗收完成後開放通車。圖／台中市政府提供
台中市政路延伸工程第1標順利完工，預計5月驗收完成後開放通車。圖／台中市政府提供
台中市政路延伸工程第1標順利完工，預計5月驗收完成後開放通車。圖／台中市政府提供
台中市政路延伸工程第1標順利完工，預計5月驗收完成後開放通車。圖／台中市政府提供
台中市政路延伸工程第1標順利完工，沿線路燈全面點亮，預計5月驗收完成後開放通車。圖／台中市政府提供
台中市政路延伸工程第1標順利完工，沿線路燈全面點亮，預計5月驗收完成後開放通車。圖／台中市政府提供

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