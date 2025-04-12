好消息！台中市政路「這1段」完工亮燈 預計5月通車

連接台中市三大園區的「市政路延伸工程」，其中第1標工業區一路至安和路段順利完工，進入驗收階段，沿線路燈全面點亮，象徵通車進入倒數階段，預計5月驗收完成後開放通車，可望紓解工業區一路至台灣大道及朝馬路的交通壅塞。

台中市政路延伸工程為台中市區連接台中工業區、精密機械科技創新園區、中部科學園區等三大園區的交通動脈，全長約1950公尺、寬度60公尺，分2標進行，經費約73億9552萬元（含工程費39億6552萬元、用地費34億3000萬元）。

建設局長陳大田說，第1標（工業區一路至安和路段）全長約750公尺，總經費約23億8930萬元，2022年動工，歷時2年半，順利完工，進入驗收階段，路燈全面接電並完成點燈，通車後可望紓解工業區一路至台灣大道及朝馬路的交通壅塞，並串聯安和路與南屯交流道，整體提升區域通行效率。

陳大田指出，此路段未來也將作為捷運藍線主線（台灣大道段）施工期間的重要替代道路，不僅減輕施工對交通的衝擊，更強化台中市整體交通網路的韌性與便利性。