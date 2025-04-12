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矽品志工社關懷彰化在地弱勢 愛加倍庇護工場獲50萬元認捐認購

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
矽品志工社的志工到彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會附設愛加倍庇護工場選購產品。記者簡慧珍／攝影
矽品志工社的志工到彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會附設愛加倍庇護工場選購產品。記者簡慧珍／攝影

半導體封測大廠矽品精密設廠彰化縣中科二林園區，矽品志工社腳步隨著前進南彰化，一連4年認購喜樂保育院庇護工場水餃累積逾300萬元，今到喜樂小兒麻痺關懷協會附設愛加倍庇護工場舉辦活動，要培養志工認捐認購取代一次性消費，公益化為日常。

矽品志工社號召矽品旗下從新竹到彰化的6個工廠，今50名志工到位在芳苑鄉的愛加倍庇護工場，矽品志工社邀請咖啡達人指導挑選咖啡豆、手沖咖啡技巧，再與庇護工場22名員工手沖掛耳式咖啡，比賽香氣、口感，志工品嘗各杯咖啡後發現「有上課有差」。

愛加倍庇護工場開發多種商品，包括手工皂，矽品志工社建議開發左手香香氣，根據矽品社工社試用心得改進，愛加倍改善左手香手工皂已有雛型，今矽品志工與庇護員工合力製作左手香玫瑰手工皂，成品由庇護員工送給媽媽。

矽品精密人力資源處長李森楠說，持續透過志工社力量積極關懷地方社福團體，矽品精密期望以實際行動幫助庇護員工培養技能和自立生活，今年選定南彰化瑪喜樂基金會和伯立歐家園的兩大庇護工場，伯立歐首次被選定，春節前的認捐認購品牌咖啡Still達50萬元，未來繼續鼓勵員工認捐認購取代一次性捐助。

矽品志工社主辦志工傅瑞芬說，咖啡市場競爭激烈，矽品志工社從伯立歐Still咖啡產品品項規畫、DM設計到矽品內部宣傳，用心籌備每個環節，推出一季訂購搭配續購優惠的員工推廣機制，希望打開伯立歐新的咖啡市場與提升認同，讓Still咖啡走進矽品員工生活。

伯立歐家園執行長陳忠盛感謝矽品支持，給庇護員工就業尊嚴並更有自信，「伯立歐身障家園」新建工程總計經費1.8億元，目前已募得1.3億多元，第一期預計今年底完工，可提供84床給年老身障者安享晚年。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會附設愛加倍庇護工場根據矽品志工社建議，研發成功左手香手工皂。記者簡慧珍／攝影
彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會附設愛加倍庇護工場根據矽品志工社建議，研發成功左手香手工皂。記者簡慧珍／攝影

咖啡豆 庇護工場

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