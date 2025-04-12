矽品志工社關懷彰化在地弱勢 愛加倍庇護工場獲50萬元認捐認購
半導體封測大廠矽品精密設廠彰化縣中科二林園區，矽品志工社腳步隨著前進南彰化，一連4年認購喜樂保育院庇護工場水餃累積逾300萬元，今到喜樂小兒麻痺關懷協會附設愛加倍庇護工場舉辦活動，要培養志工認捐認購取代一次性消費，公益化為日常。
矽品志工社號召矽品旗下從新竹到彰化的6個工廠，今50名志工到位在芳苑鄉的愛加倍庇護工場，矽品志工社邀請咖啡達人指導挑選咖啡豆、手沖咖啡技巧，再與庇護工場22名員工手沖掛耳式咖啡，比賽香氣、口感，志工品嘗各杯咖啡後發現「有上課有差」。
愛加倍庇護工場開發多種商品，包括手工皂，矽品志工社建議開發左手香香氣，根據矽品社工社試用心得改進，愛加倍改善左手香手工皂已有雛型，今矽品志工與庇護員工合力製作左手香玫瑰手工皂，成品由庇護員工送給媽媽。
矽品精密人力資源處長李森楠說，持續透過志工社力量積極關懷地方社福團體，矽品精密期望以實際行動幫助庇護員工培養技能和自立生活，今年選定南彰化瑪喜樂基金會和伯立歐家園的兩大庇護工場，伯立歐首次被選定，春節前的認捐認購品牌咖啡Still達50萬元，未來繼續鼓勵員工認捐認購取代一次性捐助。
矽品志工社主辦志工傅瑞芬說，咖啡市場競爭激烈，矽品志工社從伯立歐Still咖啡產品品項規畫、DM設計到矽品內部宣傳，用心籌備每個環節，推出一季訂購搭配續購優惠的員工推廣機制，希望打開伯立歐新的咖啡市場與提升認同，讓Still咖啡走進矽品員工生活。
伯立歐家園執行長陳忠盛感謝矽品支持，給庇護員工就業尊嚴並更有自信，「伯立歐身障家園」新建工程總計經費1.8億元，目前已募得1.3億多元，第一期預計今年底完工，可提供84床給年老身障者安享晚年。
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