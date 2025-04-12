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行銷彰化埤頭辦童樂會 除良質米還有木棉花及自行車道

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
2025年埤頭鄉米是優童樂會活動舉辦搬搬樂，第一名的幼兒達標，家長歡喜不已。記者簡慧珍／攝影
2025年埤頭鄉米是優童樂會活動舉辦搬搬樂，第一名的幼兒達標，家長歡喜不已。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埤頭鄉公所結合埤頭良質米、行銷觀光景點和歡慶4月兒童月，今在豐崙公園舉辦2025年埤頭鄉米是優童樂會活動，參加的民眾和親子玩遊戲、拿餐券兌換美食，「有呷擱有抓」，氣氛歡樂。

埤頭十多個社區媽媽和青農到活動會場擺攤，鄉公所邀請攤商現場爆米花，香味四溢，民眾大排長龍兌換免費爆米花，草地區的米寶爬行比賽和米寶搬搬樂趣味十足，參賽幼兒不知道緊張，家長都希望孩子先馳得點，主持人見狀建議日後舉辦家長搬搬樂，不過終點站要設在數公里外的鄉公所，家長和觀賽民眾忍不住哈哈笑。

鄉長杜懿彩說，米是優童樂會的前身是爆米香活動，後來結合兒童月、木棉花季，進階成為今天的活動內容，鄉公所免費發送1千張60元餐券給大朋友、小朋友到限定社區風味美食攤位兌換食品，另準備2千株苗木免費送；活動內容豐富，希望親子甚至更多外鄉鎮市民眾因此知道埤頭鄉不僅有木棉花道、台灣米堡、百寶村還有自行車道，以後常來埤頭觀光旅遊。

今活動也舉辦「埤頭鄉木棉花道親子寫生比賽」頒獎典禮，及親子協力製作飯糰、親子手作DIY、兒童闖關遊戲換贈品、萌寶嗨FUN電氣墊遊戲區、童樂互動表演，穿插摸彩助興。鄉公所結合在地公私單位響應捐發票、做公益、拿好禮寓教於樂。

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