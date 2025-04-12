彰化市向中央爭取10億 打造台鐵舊宿舍群成國際景點

彰化市公所今天在戶羽機關園區旁的小公園，舉辦「鐵道市集野餐日。時光列車」活動，市長林世賢充當司機員載著民眾搭乘小火車進入臺鐵舊宿舍，穿越歷史一探舊宿舍群的神祕風貌。林世賢表示，已向中央爭取約10億元經費，將彰化臺鐵舊宿舍群經營為國際級鐵道文化觀光景點。

市公所指出，位於彰化扇形車庫對面的彰化臺鐵舊宿舍，區域內保留許多日治時期木造建築與民國時期舊式建築，為百年臺灣鐵道宿舍建築縮影。宿舍區包含工務段、機務段等段長宿舍、驛長宿舍、一般員工、鐵路司機、鐵路警察等不同單位房舍，還設有招待所、福利社、理髮廳、幼兒園等公共空間。

彰化市公所積極運用扇形車庫、舊宿舍群等寶貴的鐵道資源，全力打造彰化鐵道文化觀光產業，多年來已陸續將原本荒廢已數十年的扇形車庫周遭環境，開發整頓完成「扇步道」、「戶羽機關車園區」，同時全力活化開發「彰化臺鐵舊宿舍群」，先後榮獲「2021觀光經典小鎮」、「2023建築園冶獎」以及「2024政府服務獎」等殊榮。

市長林世賢表示，為了活化彰化臺鐵舊宿舍群，彰化市公所與臺鐵公司持續合作，已陸續完成第一期綠美化工程、打造舊宿舍廣場，第二期開放空間改善工程、改善宿舍區巷道及增添指標與裝置藝術設施，第三期優先施作8巷3棟建物（文化景觀-洞洞屋）修復工程，目前正施工，預估今年底可完工，將規劃為文創團體進駐的空間，打造文創育成中心兼遊客中心。

市公所指出，臺鐵舊宿舍群內全區共48棟建物，其中6棟為歷史建築，但目前都尚未修復，因老化毀損狀況日增，亟待相關一次性統一的計畫修復，市長林世賢已建請中央成立專案平台，並爭取需10億元經費挹注，連結地方及臺鐵公司加速執行，讓彰化臺鐵舊宿舍群融入讓彰化鐵道觀光軸線，打造成為國際級鐵道文化觀光景點。