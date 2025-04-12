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大甲媽回鑾！台中人好熱情爭相鑽轎底 傍晚才到清水

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中優秀的身心障礙國手獲市議員林孟令等人邀請，到龍井迎媽祖、躦轎底，祈求未來再創佳績。圖／林孟令提供
台中優秀的身心障礙國手獲市議員林孟令等人邀請，到龍井迎媽祖、躦轎底，祈求未來再創佳績。圖／林孟令提供

大甲媽遶境回鑾，今天清晨3時46分進入台中，吸引民眾爭相躦轎底，鑾轎一路從大肚到龍井，遶境逾13小時，在下午4時57分、近傍晚抵清水；台中優秀的身心障礙國手獲市議員林孟令邀請，到龍井迎媽祖、躦轎底，祈求未來再創佳績。

大甲媽鑾轎今天進台中市後，一路北上，遶經烏日、大肚、龍井、清水，預計今晚駐駕清水朝興宮、明晚回鑾大甲鎮瀾宮安座。

大甲媽回鑾，今天清晨3時46分通過大度橋進入台中市，由烏日警分局長劉雲鵬率員接駕，並以優勢警力護轎。媽祖鑾轎一路急行軍，上午9時55分到大肚區公所前方接駕點，更是萬頭攢動，擠得水洩不通。

林孟令偕同龍井區里長聯誼會成員特別邀請近一年代表國家參加國際賽事、表現優異的台中市籍身心障礙運動選手與教練們前議長林士昌與市議員林孟令服務處前駐駕點迎駕，媽祖鑾轎在下午4時13分在立委顏寬恒陪同下抵達，由顏寬恒引領選手們列隊躦轎底。

林孟令與台中市身障體育總會後援會會長賴鴻毅在駐駕點特設「身障友善區域」，近300名志工熱情協助，讓近80名身障選手都能順利參與，虔誠躦轎祈福。

林孟令說，迎接大甲媽祖是全台的重要盛事，期望透過友善規畫，讓更多身障朋友參與其中。活動得以圓滿成功，感謝中龍公司工會、金緯教育基金會、南敦公司、維盛公司、救國團龍井區團委會、山腳里各社團及地方里長熱情支援與參與。

此外，龍井國小女子手球隊成員近期勇奪全國台中盃五年級女子組冠軍，預計7月26日遠征丹麥挑戰U11女子組世界冠軍，今天也來躦轎底，期待媽祖護佑，再創榮耀。

大甲媽祖鑾轎今天下午4時57分離開龍井、進入清水，由烏日警分局長劉雲鵬率員將護轎任務交接給清水警方。圖／警方提供
大甲媽祖鑾轎今天下午4時57分離開龍井、進入清水，由烏日警分局長劉雲鵬率員將護轎任務交接給清水警方。圖／警方提供
台中優秀的身心障礙國手獲市議員林孟令等人邀請，到龍井迎媽祖、躦轎底，祈求未來再創佳績。圖／林孟令提供
台中優秀的身心障礙國手獲市議員林孟令等人邀請，到龍井迎媽祖、躦轎底，祈求未來再創佳績。圖／林孟令提供
台中優秀的身心障礙國手獲市議員林孟令等人邀請，到龍井迎媽祖、躦轎底，祈求未來再創佳績。圖／林孟令提供
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台中市 大甲媽祖 身障

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