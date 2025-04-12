彰化溪湖模範婆媳表揚會場做民調 三成曾接到詐騙電話

彰化縣溪湖鎮婦女會今表揚22對模範家庭的模範婆媳，及兩名弱勢但優秀的婦女。模範婆婆楊舒萍說，時代不同又少子化，不能再有「多年媳婦熬成婆」的觀念，要把媳婦當成女兒一般疼愛。

溪湖鎮婦女會在溪湖鎮中山堂，舉辦今年模範家庭和模範婆媳表揚大會，獲立富畜牧場董事長劉芸富等地方公司企業支持，溪湖婦女才藝社團表演舞蹈，被表揚的幾乎全家出席中山堂擠得水洩不通，相當熱鬧。

溪湖鎮婦女會理事長、縣議員陳玉姬說，現今社會不同往昔，身為婆婆一定要變通，「人家大聲過來，我們小聲過去」，維持家庭和樂擺第一，家庭美滿，家人事業就成功。

模範婆婆楊舒萍與兒子、媳婦同住十多年，今表示，以前她當媳婦，婆婆有權威地位，現在時代不一樣，要放下婆婆身段，把媳婦當成自己女兒一般疼愛，有話好好說，有事好好商量。楊舒萍的媳婦楊雅嵐表示，婆媳相處之道就是把婆婆當作親生母親一般對待。