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彰化溪湖模範婆媳表揚會場做民調 三成曾接到詐騙電話
彰化縣溪湖鎮婦女會今表揚22對模範家庭的模範婆媳，及兩名弱勢但優秀的婦女。模範婆婆楊舒萍說，時代不同又少子化，不能再有「多年媳婦熬成婆」的觀念，要把媳婦當成女兒一般疼愛。
溪湖鎮婦女會在溪湖鎮中山堂，舉辦今年模範家庭和模範婆媳表揚大會，獲立富畜牧場董事長劉芸富等地方公司企業支持，溪湖婦女才藝社團表演舞蹈，被表揚的幾乎全家出席中山堂擠得水洩不通，相當熱鬧。
溪湖鎮婦女會理事長、縣議員陳玉姬說，現今社會不同往昔，身為婆婆一定要變通，「人家大聲過來，我們小聲過去」，維持家庭和樂擺第一，家庭美滿，家人事業就成功。
模範婆婆楊舒萍與兒子、媳婦同住十多年，今表示，以前她當媳婦，婆婆有權威地位，現在時代不一樣，要放下婆婆身段，把媳婦當成自己女兒一般疼愛，有話好好說，有事好好商量。楊舒萍的媳婦楊雅嵐表示，婆媳相處之道就是把婆婆當作親生母親一般對待。
溪湖警分局不忘把握機會宣導識詐，警分局長蔡宏澤現場調查「接過詐騙電話的請舉手」，許多參加者舉手，蔡宏澤快速統計「大概1/3」，接著問「被詐騙的請舉手」，無人舉手。蔡宏澤說，溪湖婦女很聰明都沒被詐，政府推出打詐儀表板，大家可經常到警政署官網查看，了解全台每天發生的詐騙案件及金額，提高自己及親友的防詐意識。
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