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影／大甲媽回鑾清水沙鹿人潮達高峰 鋼管熱舞車隊吸晴

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市議長張清照每年服務處都有地方企業再次贊助鋼管舞車隊，請來火辣女郎熱舞，成為現場吸睛焦點。記者黑中亮／攝影
台中市議長張清照每年服務處都有地方企業再次贊助鋼管舞車隊，請來火辣女郎熱舞，成為現場吸睛焦點。記者黑中亮／攝影

大甲媽祖遶境迎來最後一夜，鑾轎於晚間6點抵達沙鹿市區，較原定時間晚約3小時；台中市議長張清照對媽祖信仰虔誠，出身清水的他每年都在回鑾時接駕，豐盛點心不但讓到訪信眾吃得津津有味，今年更找來知名音樂祭搭舞台，以音樂炒熱現場氣氛。此外，地方企業再次贊助鋼管舞車隊，請來火辣女郎熱舞，成為現場吸睛焦點。

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境回鑾，大甲媽鑾轎今天清晨進入台中後，僅管接駕點的停留時間不長，但沿路信徒熱情爭相躦轎底，使得鑾轎於下午5時才抵達清水，較原定時間晚約3小時，警方預估今年香客的人潮不下於去年。

晚間鑾轎進入沙鹿市區後，擠得滿滿的信眾，更是長長地跪成一排，等待鑾轎經過，其中一位來自台南市仁德區藍姓80歲阿嬤，因病長期以輪椅代步，今天專程由家人陪同來躦轎腳，求媽祖保平安，但因輪椅高度怕碰到神轎底部，便由清水警備隊長及巡佐李財安與保安警察大隊同仁協助，確保鑽轎時的安全。

台中市議長張清照更對媽祖信仰虔誠，每年都在大甲媽回鑾時，於清水服務處及鹿竂兩地接駕，張清照表示，感謝各界的贊助，熱情提供豐盛點心、飲品超過10萬分，一起為香客加油打氣。今年仍在服務處旁搭建舞台，邀來樂團熱力演出，吸引青年參與一年一度信仰盛事。

另有清水在地企業贊助，每年都邀請鋼管舞車隊前來由鋼管女郎熱舞，畫面吸睛炒熱現場氣氛，也成為大甲媽回鑾清水時，成為在地人津津樂道的重點節目。

台中市議長張清照每年服務處都有地方企業再次贊助鋼管舞車隊，請來火辣女郎熱舞，成為現場吸睛焦點。記者黑中亮／攝影
台中市議長張清照每年服務處都有地方企業再次贊助鋼管舞車隊，請來火辣女郎熱舞，成為現場吸睛焦點。記者黑中亮／攝影
大甲媽祖遶境迎來最後一夜，鑾轎於晚間6點抵達沙鹿市區，較原定時間晚約3小時。記者黑中亮／攝影
大甲媽祖遶境迎來最後一夜，鑾轎於晚間6點抵達沙鹿市區，較原定時間晚約3小時。記者黑中亮／攝影

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